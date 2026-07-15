Dal 10 al 23 agosto servizi ridotti per Anagrafe, Stato civile, Protocollo e Ufficio Messi. Garantite le attività essenziali per dichiarazioni di nascita e di morte

In vista della pausa estiva di Ferragosto, il Comune di Rende ha comunicato gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali nel periodo compreso tra il 10 e il 23 agosto. Durante queste due settimane i servizi saranno garantiti con un calendario ridotto per consentire comunque l'erogazione delle principali prestazioni ai cittadini.

Le modifiche riguardano in particolare i Servizi demografici (Anagrafe, Stato civile e Ufficio elettorale), l'Ufficio Protocollo e l'Ufficio Messi.

Gli uffici saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni e orari:

Martedì 11 agosto: dalle 9:00 alle 12:00;

Mercoledì 12 agosto: dalle 9:00 alle 12:00;

Giovedì 13 agosto: dalle 15:00 alle 17:00;

Martedì 18 agosto: dalle 9:00 alle 12:00;

Mercoledì 19 agosto: dalle 9:00 alle 12:00;

Giovedì 20 agosto: dalle 15:00 alle 17:00.

Nei restanti giorni del periodo interessato, ossia 14, 15, 16, 17, 21, 22 e 23 agosto, gli uffici resteranno chiusi al pubblico.

L'Amministrazione comunale precisa comunque che saranno assicurati i servizi essenziali relativi alle dichiarazioni di nascita e di morte, che continueranno a essere garantiti secondo gli ordinari turni di servizio e i sistemi di reperibilità previsti.