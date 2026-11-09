L’uomo era impegnato a raccogliere legna quando il mezzo su cui stava lavorando è precipitato schiacciandolo. Sul posto anche l’elisoccorso, ma l’intervento si è rivelato inutile

Incidente in località Griffo, nel territorio comunale di Falerna, dove un uomo, Franco Trunzo, 63 anni, è morto dopo essersi ribaltato con il trattore su cui stava lavorando.

Secondo le prime informazioni, l'uomo, che svolge attività di boscaiolo, era impegnato nella raccolta di legna quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo agricolo è finito in un precipizio e lui è rimasto schiacciato sotto al parafango.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi che hanno richiesto anche l'ausilio dell'elisoccorso, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Insieme ai sanitari sono intervenuti i carabinieri che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le circostanze che lo hanno provocato.

La zona in cui è avvenuto l'incidente sarebbe particolarmente impervia e difficile da raggiungere. Per questo motivo è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.