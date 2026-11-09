È stata ripristinata prima del previsto la viabilità sull’arteria Mendicino-Cosenza, temporaneamente interrotta in un solo senso di marcia per l’esecuzione di lavori indifferibili sulla rete idrica comunale lungo via Enrico Berlinguer. La Polizia Municipale aveva emanato un’ordinanza apposita per consentire, da questa mattina, un intervento di riparazione sulla rete idrica nel tratto compreso tra il Polo Sanitario di Serra Spiga e via T.Codignola.

La riparazione sulla rete idrica, a cura del Settore Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Reti ed impianti, diretto da Lorella Pezzi, è stata portata a termine con estrema sollecitudine, tant’è che già nelle prime ore della mattinata i lavori sono stati ultimati ed il transito veicolare è ripreso con regolarità in entrambe le direzioni. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Franz Caruso per la tempistica rispettata nel portare a termine l’intervento, nonostante le difficoltà finanziarie e strutturali dell’Ente.

Il primo cittadino ha sottolineato come la rapidità d’azione nell’esecuzione dei lavori debba diventare tendenzialmente lo standard per ogni opera di manutenzione sul territorio, così da ridurre al minimo i disagi per i cittadini e garantire servizi sempre più efficienti.