«I sottoscritti Sindaci di tutto il territorio calabrese e i rappresentanti del Comitato spontaneo dei cittadini rivolgono un appello urgente al Governo nazionale, alla Regione Calabria e a tutte le istituzioni competenti affinché si intervenga con misure concrete per contrastare l'aumento del costo della vita e tutelare le famiglie, i lavoratori, i pensionati e le attività produttive.

Il caro carburanti, l'aumento dei prezzi dei generi alimentari e delle bollette, insieme ai crescenti costi di gestione delle imprese, stanno mettendo in seria difficoltà ampie fasce della popolazione. Una situazione che, in un territorio come il nostro, già penalizzato da fragilità economiche e infrastrutturali, rischia di aggravare le disuguaglianze sociali e compromettere la tenuta del sistema produttivo locale. La mobilitazione degli autotrasportatori, degli agricoltori e dei lavoratori non riguarda soltanto singole categorie: riguarda tutti i cittadini.

Quando aumentano i costi di produzione e trasporto, gli effetti si ripercuotono sui prezzi finali, sui bilanci familiari e sulla capacità delle imprese di mantenere occupazione e attività. Non bastano interventi occasionali. Occorre una strategia coordinata, con provvedimenti urgenti e strutturali, capace di difendere il potere d'acquisto e sostenere chi oggi rischia di non riuscire più a far fronte alle spese essenziali. Chiediamo che siano valutate e adottate con urgenza le seguenti misure.

1. Controllo dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità Attivare strumenti efficaci di monitoraggio e controllo dei prezzi dei beni alimentari essenziali, contrastando eventuali speculazioni e aumenti ingiustificati lungo la filiera, dalla produzione alla distribuzione. La tutela dei consumatori deve essere una priorità. 2. Contributi diretti alle famiglie con redditi bassi Prevedere aiuti economici concreti per pensionati, persone in condizioni di fragilità e nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro, attraverso contributi straordinari destinati ad affrontare il rincaro dei beni essenziali, delle bollette e dei trasporti.

3. Trasporto pubblico locale a tariffe agevolate Introdurre agevolazioni sul trasporto pubblico locale, con particolare attenzione a studenti, pensionati, lavoratori pendolari e famiglie a basso reddito, affinché gli spostamenti necessari per lavorare, studiare e accedere ai servizi non diventino un ulteriore peso economico. 4. Utilizzo dell'extragettito per sostenere i redditi Valutare l'impiego delle maggiori entrate fiscali generate dall'aumento dei prezzi per finanziare misure di sostegno ai redditi.

Tra le proposte, un meccanismo di pagamento combinato tramite POS e registratori telematici, da definire nel rispetto delle norme fiscali e della tutela dei dati, che consenta di destinare risorse ai cittadini e alle famiglie maggiormente colpiti dal rincaro del costo della vita. 5. Deducibilità delle principali spese familiari e professionali Introdurre agevolazioni fiscali sulle spese per carburanti, assicurazioni e bollette sostenute dalle famiglie e dalle partite IVA, comprese quelle che applicano il regime forfettario o altri regimi agevolati, individuando strumenti compatibili con le rispettive discipline fiscali.

L'obiettivo è ridurre il peso delle spese indispensabili per vivere e lavorare. 6. Un DPCM d'emergenza contro il caro prezzi Valutare l'adozione urgente di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze e degli strumenti previsti dalla legge, per coordinare misure straordinarie contro il rincaro dei generi alimentari e dei beni essenziali, definendo interventi immediati, risorse disponibili e tempi certi di attuazione. 7. Difesa e valorizzazione del Made in Italy Rafforzare la tutela delle produzioni italiane rispetto alla concorrenza delle importazioni, nel rispetto delle regole europee e internazionali. Sostenere agricoltori, allevatori e produttori nazionali con aiuti alla coltivazione e alla produzione, incentivi all'innovazione e misure per ridurre i costi della filiera. Valorizzare il Made in Italy significa difendere il lavoro, la qualità dei prodotti e la capacità di offrire sul mercato beni accessibili ai consumatori.

8. Contributo dei grandi operatori digitali al sostegno dell'economia reale Valutare un rafforzamento della tassazione applicabile ai grandi operatori digitali e alle multinazionali dell'e-commerce, attraverso strumenti fiscali efficaci e coordinati con la normativa nazionale ed europea. Le risorse aggiuntive eventualmente ottenute dovrebbero contribuire a finanziare interventi sociali e a sostenere le piccole e medie imprese che operano nei territori, garantendo condizioni di concorrenza più eque. Le richieste avanzate non vogliono alimentare contrapposizioni politiche, ma sollecitare una risposta istituzionale all'altezza della situazione.

Le famiglie non possono essere lasciate sole davanti all'aumento delle spese quotidiane. I pensionati non possono vedere eroso il proprio reddito. Le imprese non possono continuare ad assorbire costi crescenti senza strumenti adeguati. Gli agricoltori e gli autotrasportatori non possono essere considerati soltanto anelli di una filiera, quando dal loro lavoro dipendono l'approvvigionamento e il funzionamento dell'intero sistema economico. Per queste ragioni chiediamo l'apertura urgente di un confronto con il Governo, la Regione Calabria e gli enti competenti, coinvolgendo i Sindaci, le rappresentanze dei lavoratori, le categorie produttive e il Comitato spontaneo dei cittadini.

Chiediamo risposte pubbliche, impegni verificabili e un calendario degli interventi. Il territorio ha bisogno di sapere quali misure saranno adottate, con quali risorse e in quali tempi. Ribadiamo il nostro sostegno alle ragioni sociali ed economiche della mobilitazione, auspicando che ogni iniziativa continui a svolgersi pacificamente e nel rispetto della legge, con attenzione alla sicurezza delle persone e alla continuità dei servizi essenziali. Il Basso Tirreno Cosentino non chiede privilegi: chiede equità, tutela del lavoro e il diritto delle famiglie a vivere dignitosamente. Il caro vita non è un problema di una sola categoria. È una questione che riguarda l'intera comunità e che richiede responsabilità, ascolto e interventi tempestivi. Confidiamo pertanto in un riscontro urgente da parte delle istituzioni destinatarie e nella disponibilità ad avviare un confronto concreto sulle proposte avanzate.