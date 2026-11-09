I consiglieri chiedono al commissario provinciale del partito di redigere un documento che rivendichi l’azione amministrativa fin qui posta in essere e definisca il programma da attuare in quest’ultimo scorcio di consiliatura
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Si sono riuniti oggi, nella Sala consiliare del Comune di Cosenza, alla presenza del commissario della federazione provinciale del Partito Democratico, On. Claudio Stefanazzi, i consiglieri comunali De Paola, Mascaro, Tinto, Graziadio, Trecroci e Alimena (in collegamento da remoto), il presidente del Consiglio comunale Mazzuca, l'assessore Covelli e la vicesindaca Locanto. Nel corso di un confronto lungo e franco, tutti i presenti hanno convenuto sulla necessità di superare le recenti divisioni. In una fase politica così delicata, l'unità e la condivisione di obiettivi e azioni sono state indicate come condizioni imprescindibili.
È stata inoltre ribadita la comune responsabilità affinché il Pd cosentino continui a essere il riferimento politico del centrosinistra in città e il perno di un'alleanza in grado di sconfiggere la destra. I consiglieri hanno affidato al commissario Stefanazzi il compito di predisporre un documento condiviso. Il testo dovrà illustrare e rivendicare l'azione dell'amministrazione comunale, nella quale il Pd ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale. Il partito intende farsi carico di un'iniziativa politica e programmatica da concretizzare in quest'ultimo scorcio di consiliatura, per consolidare il patto di governo con la città e assicurare una chiara continuità in vista delle amministrative del 2027.
A tal fine, si è convenuto sulla necessità di un rinnovato assetto unitario del gruppo del Pd in Consiglio comunale. Stefanazzi ha ringraziato i consiglieri e ha assicurato che, con il contributo di ciascuno, redigerà a stretto giro un documento sintetico. Il documento ribadirà il posizionamento politico e amministrativo del Pd e traccerà le linee del contributo del partito a una coalizione aperta a partiti e movimenti civici che si riconoscono nei valori del centrosinistra, chiamata a confermarsi alla guida della città.
«Quella di oggi è stata una discussione vera, senza reticenze, e ne usciamo più forti» - ha dichiarato Stefanazzi - il Partito Democratico ha la responsabilità di garantire a Cosenza stabilità e continuità di governo. Lo faremo lavorando sui contenuti e insieme a tutte le forze che si riconoscono nel centrosinistra, per costruire fin da ora la proposta per il 2027».