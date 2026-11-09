Si sono riuniti oggi, nella Sala consiliare del Comune di Cosenza, alla presenza del commissario della federazione provinciale del Partito Democratico, On. Claudio Stefanazzi, i consiglieri comunali De Paola, Mascaro, Tinto, Graziadio, Trecroci e Alimena (in collegamento da remoto), il presidente del Consiglio comunale Mazzuca, l'assessore Covelli e la vicesindaca Locanto. Nel corso di un confronto lungo e franco, tutti i presenti hanno convenuto sulla necessità di superare le recenti divisioni. In una fase politica così delicata, l'unità e la condivisione di obiettivi e azioni sono state indicate come condizioni imprescindibili.

È stata inoltre ribadita la comune responsabilità affinché il Pd cosentino continui a essere il riferimento politico del centrosinistra in città e il perno di un'alleanza in grado di sconfiggere la destra. I consiglieri hanno affidato al commissario Stefanazzi il compito di predisporre un documento condiviso. Il testo dovrà illustrare e rivendicare l'azione dell'amministrazione comunale, nella quale il Pd ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale. Il partito intende farsi carico di un'iniziativa politica e programmatica da concretizzare in quest'ultimo scorcio di consiliatura, per consolidare il patto di governo con la città e assicurare una chiara continuità in vista delle amministrative del 2027.

A tal fine, si è convenuto sulla necessità di un rinnovato assetto unitario del gruppo del Pd in Consiglio comunale. Stefanazzi ha ringraziato i consiglieri e ha assicurato che, con il contributo di ciascuno, redigerà a stretto giro un documento sintetico. Il documento ribadirà il posizionamento politico e amministrativo del Pd e traccerà le linee del contributo del partito a una coalizione aperta a partiti e movimenti civici che si riconoscono nei valori del centrosinistra, chiamata a confermarsi alla guida della città.

«Quella di oggi è stata una discussione vera, senza reticenze, e ne usciamo più forti» - ha dichiarato Stefanazzi - il Partito Democratico ha la responsabilità di garantire a Cosenza stabilità e continuità di governo. Lo faremo lavorando sui contenuti e insieme a tutte le forze che si riconoscono nel centrosinistra, per costruire fin da ora la proposta per il 2027».