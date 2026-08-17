Social
Home page>Cronaca>VIDEO ESCLUSIVO | L’ULTI...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

VIDEO ESCLUSIVO | L’ULTIMO DECOLLO DELL’ULTRALEGGERO DISPERSO NEL COSENTINO

Le immagini mostrano l’ultraleggero mentre lascia la pista di Capo d’Orlando, in Sicilia, diretto verso Sibari. Ai comandi del velivolo c’è l’avvocato Carlo Arnulfo; al suo fianco la compagna Angela Buccico.

Da quel momento si sono perse le tracce dell’aereo. Le ricerche proseguono nel Cosentino con il coordinamento della Prefettura e l’impiego di uomini e mezzi specializzati.

17 agosto, 2026
Tag
vigili del fuoco · fuscaldo · incidente
ULTIMA ORA
Ricerche in corso

L’avvocato di Rita Rusic e la figlia del senatore Buccico, i profili dei due passeggeri dell’ultraleggero disperso in Calabria

Angela Buccico cassazionista di una famiglia impegnata nelle istituzioni, Carlo Arnulfo penalista e civilista molto noto a Roma. Continuano le ricerche mentre si fa strada l’ipotesi di un malore. Il fratello della donna: «Li aspettavamo a casa a Sibari»
P. P. P.
L’avvocato di Rita Rusic e la figlia del senatore Buccico, i profili dei due passeggeri dell’ultraleggero disperso in Calabria\n
Costa tirrenica

San Lucido, cede il lungomare: due automobili inghiottite da una profonda voragine

Il dissesto dopo le piogge e le mareggiate. L’area è considerata pericolosa e sono in corso verifiche sull’estensione del cedimento
Redazione
San Lucido, cede il lungomare: due automobili inghiottite da una profonda voragine\n
Controlli economici estivi

Estate sicura nel Cosentino, impiegati oltre 530 finanzieri e accertate 258 irregolarità fiscali

La Guardia di Finanza ha impiegato 240 pattuglie: sequestrati quasi 30mila prodotti, scoperti 29 lavoratori irregolari e arrestate sei persone
Redazione
Estate sicura nel Cosentino, impiegati oltre 530 finanzieri e accertate 258 irregolarità fiscali\n
Le testimonianza

Ultraleggero scomparso in Calabria, gli amici del Top Fly di Roma: «Carlo Arnulfo pilota esperto e molto prudente»

L’avvocato aveva oltre trent’anni di esperienza e l’abilitazione per gli elicotteri. Dalla scuola di volo della Capitale il ritratto di un pilota prudente, mentre resta il mistero sul volo verso Sibari: «Sappiamo che ha incontrato una perturbazione»
Redazione Cronaca
Ultraleggero scomparso in Calabria, gli amici del Top Fly di Roma: «Carlo Arnulfo pilota esperto e molto prudente»\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cronaca

VIDEO ESCLUSIVO | L’ULTIMO DECOLLO DELL’ULTRALEGGERO DISPERSO NEL COSENTINO

Le immagini mostrano l’ultraleggero mentre lascia la pista di Capo d’Orlando, in Sicilia, diretto verso Sibari. Ai comandi del velivolo c’è l’avvocato Carlo Arnulfo; al suo fianco la compagna Angela Buccico.

Da quel momento si sono perse le tracce dell’aereo. Le ricerche proseguono nel Cosentino con il coordinamento della Prefettura e l’impiego di uomini e mezzi specializzati.

17 agosto 2026
Ore 19:01
VIDEO ESCLUSIVO | L’ULTIMO DECOLLO DELL’ULTRALEGGERO DISPERSO NEL COSENTINO
Cronaca

Ultraleggero disperso, il video girato a Torremezzo

Un video girato a Torremezzo potrebbe fornire elementi nelle ricerche dell’ultraleggero disperso con due avvocati a bordo. Guarda cosa mostra

17 agosto 2026
Ore 14:05
Ultraleggero disperso, il video girato a Torremezzo
Società

Aperta la nuova strada tra Cosenza e Mendicino

11 agosto 2026
Ore 10:04
Aperta la nuova strada tra Cosenza e Mendicino
Cronaca

Diamante, sequestrati 26mila giocattoli non conformi

11 agosto 2026
Ore 07:15
<p>Diamante, sequestrati 26mila giocattoli non conformi</p>
Società

Aperta la nuova strada tra Cosenza e Mendicino

11 agosto 2026
Ore 10:04
Aperta la nuova strada tra Cosenza e Mendicino
Cronaca

Diamante, sequestrati 26mila giocattoli non conformi

11 agosto 2026
Ore 07:15
<p>Diamante, sequestrati 26mila giocattoli non conformi</p>
Cronaca

VIDEO ESCLUSIVO | L’ULTIMO DECOLLO DELL’ULTRALEGGERO DISPERSO NEL COSENTINO

Le immagini mostrano l’ultraleggero mentre lascia la pista di Capo d’Orlando, in Sicilia, diretto verso Sibari. Ai comandi del velivolo c’è l’avvocato Carlo Arnulfo; al suo fianco la compagna Angela Buccico.

Da quel momento si sono perse le tracce dell’aereo. Le ricerche proseguono nel Cosentino con il coordinamento della Prefettura e l’impiego di uomini e mezzi specializzati.

17 agosto 2026
Ore 19:01
VIDEO ESCLUSIVO | L’ULTIMO DECOLLO DELL’ULTRALEGGERO DISPERSO NEL COSENTINO
Cronaca

Ultraleggero disperso, il video girato a Torremezzo

Un video girato a Torremezzo potrebbe fornire elementi nelle ricerche dell’ultraleggero disperso con due avvocati a bordo. Guarda cosa mostra

17 agosto 2026
Ore 14:05
Ultraleggero disperso, il video girato a Torremezzo
Società

Aperta la nuova strada tra Cosenza e Mendicino

11 agosto 2026
Ore 10:04
Aperta la nuova strada tra Cosenza e Mendicino
Cronaca

Diamante, sequestrati 26mila giocattoli non conformi

11 agosto 2026
Ore 07:15
<p>Diamante, sequestrati 26mila giocattoli non conformi</p>
Cronaca

VIDEO ESCLUSIVO | L’ULTIMO DECOLLO DELL’ULTRALEGGERO DISPERSO NEL COSENTINO

Le immagini mostrano l’ultraleggero mentre lascia la pista di Capo d’Orlando, in Sicilia, diretto verso Sibari. Ai comandi del velivolo c’è l’avvocato Carlo Arnulfo; al suo fianco la compagna Angela Buccico.

Da quel momento si sono perse le tracce dell’aereo. Le ricerche proseguono nel Cosentino con il coordinamento della Prefettura e l’impiego di uomini e mezzi specializzati.

17 agosto 2026
Ore 19:01
VIDEO ESCLUSIVO | L’ULTIMO DECOLLO DELL’ULTRALEGGERO DISPERSO NEL COSENTINO
Cronaca

Ultraleggero disperso, il video girato a Torremezzo

Un video girato a Torremezzo potrebbe fornire elementi nelle ricerche dell’ultraleggero disperso con due avvocati a bordo. Guarda cosa mostra

17 agosto 2026
Ore 14:05
Ultraleggero disperso, il video girato a Torremezzo
Nuovo post

Ornella Forastefano, lo sfogo della figlia: «Mia madre non è morta per il suo cognome ma per la violenza di un uomo»

Maria Cosentino attacca sui social chi diffonde ricostruzioni che ritiene false: «Basta cattiveria, come fate a scrivere che lo ha voluto lei?». E ricorda la madre come una donna che ha sempre lavorato per i suoi figli.
Redazione Cronaca
Ornella Forastefano, lo sfogo della figlia: «Mia madre non è morta per il suo cognome ma per la violenza di un uomo»\n
Paura sulla costa

Tromba d’aria a Calopezzati, bagnanti in difficoltà: soccorsi e ricerche per cinque ore

Materassini e gonfiabili trascinati al largo. Guardia Costiera in azione con due motovedette e un velivolo: nessun disperso
Matteo Lauria
Tromba d’aria a Calopezzati, bagnanti in difficoltà: soccorsi e ricerche per cinque ore\n
Emergenza nel Tirreno cosentino

Ultraleggero disperso, ricerche senza sosta da 48 ore nei boschi impervi di Fuscaldo: in campo anche il Soccorso Alpino

Squadre calabresi e lucane perlustrano l’area tra Scarcelli e San Pietro, individuata attraverso la triangolazione delle celle telefoniche
Redazione
Ultraleggero disperso, ricerche senza sosta da 48 ore nei boschi impervi di Fuscaldo: in campo anche il Soccorso Alpino\n
Maltempo notturno

Tempesta di fulmini sulla Calabria, raffiche fino a cento chilometri orari sul Tirreno cosentino

La coda di una perturbazione atlantica ha portato piogge e vento. Nel pomeriggio nuovi temporali sui rilievi e localmente lungo lo Ionio
Salvatore Lia
Tempesta di fulmini sulla Calabria, raffiche fino a cento chilometri orari sul Tirreno cosentino\n
Ricerche senza sosta

Ultraleggero disperso, celle telefoniche restringono le ricerche tra Fuscaldo, San Pietro e Scarcelli

Nuova riunione in Prefettura. L’elaborazione dei dati telefonici orienta le squadre verso l’area montana, ma finora del velivolo non c’è traccia
Redazione
Ultraleggero disperso, celle telefoniche restringono le ricerche tra Fuscaldo, San Pietro e Scarcelli\n
Attività di controllo

Ferragosto sulla Riviera dei Cedri, sequestrato un parco giochi e controllata una discoteca

A Santa Maria del Cedro struttura senza autorizzazione. A Sangineto contestate irregolarità e sanzioni per oltre 8mila euro
Redazione
Ferragosto sulla Riviera dei Cedri, sequestrato un parco giochi e controllata una discoteca\n
Ricerche senza soste

Ultraleggero disperso nel Cosentino, due droni dell’Arpacal cercano gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico

Uno con sensori a infrarossi, l’altro con visuale a 360 gradi. Il campo base delle operazioni è nel centro storico di Fuscaldo
Antonio Alizzi
Ultraleggero disperso nel Cosentino, due droni dell’Arpacal cercano gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico\n
La tragedia

«Papà, torno a casa per cena»: l’ultima telefonata di Domenico Campana prima dell’incidente mortale nel porto di Vibo Marina

Il 26enne di Mirto Crosia stava rientrando da un’escursione con gli amici quando la barca è stata travolta da un gommone guidato da un professionista 36enne di Bologna ora indagato per omicidio nautico. Il padre Valentino: «Era un bravo ragazzo. Vogliamo giustizia»
Cristina Iannuzzi
«Papà, torno a casa per cena»:\u00A0l’ultima telefonata di Domenico Campana prima dell’incidente mortale nel porto di Vibo Marina\n
L’inchiesta

Ornella Forastefano, domani possibile udienza di convalida per il compagno fermato a Bari: cosa resta da chiarire

Gli investigatori analizzano le immagini delle telecamere per ricostruire le ultime ore della 46enne e per capire chi l’abbia accompagnata o lasciata davanti all’ospedale di Trebisacce. L’autopsia dovrà chiarire se la donna sia stata picchiata fino alla morte
Redazione Cronaca
Ornella Forastefano, domani possibile udienza di convalida per il compagno fermato a Bari: cosa resta da chiarire\n
L’intervento

Castello di Sangineto chiuso per l’omicidio di Antonio Perrotta, Marchese (Cna): «Chi tutela gli imprenditori?»

Il presidente dell’associazione che rappresenta imprese artigiane e pmi della provincia di Cosenza contesta gli effetti del provvedimento: «Una disciplina moderna dovrebbe distinguere e calibrare le misure. Una chiusura in pieno agosto determina conseguenze economiche irreversibili»
Redazione
Castello di Sangineto chiuso per l’omicidio di Antonio Perrotta, Marchese (Cna): «Chi tutela gli imprenditori?»\n
Temporale sulla città

Maltempo a Corigliano-Rossano, alberi e lampioni caduti: criticità su strade e lungomare

Pioggia, grandine e forti raffiche hanno danneggiato viabilità, reti e arredi urbani. Squadre comunali e vigili del fuoco al lavoro
Redazione
Maltempo a Corigliano-Rossano, alberi e lampioni caduti: criticità su strade e lungomare\n
Il funerale

L’ultimo saluto ad Antonio Perrotta, fuori dalla chiesa lo striscione «Giustizia per Antonio»

Un lungo corteo ha accompagnato il feretro del 33enne morto dopo la lite avvenuta davanti alla discoteca di Sangineto. La chiesa non è riuscita a contenere la folla
Francesca Lagatta
L’ultimo saluto ad Antonio Perrotta, fuori dalla chiesa lo striscione «Giustizia per Antonio»\n
Disagi senza feriti

Tamponamento sulla Statale 106 a Rossano, coinvolti tre veicoli e traffico rallentato

L’incidente è avvenuto nei pressi dello stabilimento Amarelli. Nessuna persona è rimasta ferita, sul posto la Polizia
Matteo Lauria
Tamponamento sulla Statale 106 a Rossano, coinvolti tre veicoli e traffico rallentato\n
La ricostruzione

Tutte le anomalie dell’ultraleggero diretto a Sibari: dal silenzio radio al mancato SOS | VIDEO ESCLUSIVO

Carlo Arnulfo, proprietario del velivolo e pilota esperto, non avrebbe richiesto né il monitoraggio del volo né l’autorizzazione a sorvolare lo spazio aereo di Lamezia Terme. La compagna Angela Buccico, pochi minuti dopo il decollo, ha scattato e inviato una foto di Stromboli a un conoscente. Da quel momento, nessun altro contatto
Emilia Canonaco
Tutte le anomalie dell’ultraleggero diretto a Sibari: dal silenzio radio al mancato SOS | VIDEO ESCLUSIVO\n
Immagini da verificare

Ultraleggero disperso, un video girato a Torremezzo potrebbe aiutare le ricerche nel Cosentino | VIDEO

Il filmato risale alle 20.25 di domenica. L’aereo ripreso volava a bassa quota, ma non è stato identificato come quello scomparso
Francesca Lagatta
Ultraleggero disperso, un video girato a Torremezzo potrebbe aiutare le ricerche nel Cosentino | VIDEO\n
L’INTERVISTA

Morte di Antonio Perrotta, la difesa degli Orsino: «Domenico colpì per difendere il fratello, fu solo un pugno e non un pestaggio»

VIDEO | L’avvocato Alessandro Gaeta ricostruisce la drammatica serata sulla base di quanto riferito da Umberto Orsino nel corso dell’udienza di convalida del fermo: «Li ha fatti entrare un buttafuori da una porta laterale». Poi parla della lite e dello stato d’animo dei suoi assistiti: «Per loro è una grande tragedia, stanno malissimo»
Francesca Lagatta
Morte di Antonio Perrotta, la difesa degli Orsino: «Domenico colpì per difendere il fratello, fu solo un pugno e non un pestaggio»\n
Straziante messaggio

Il dolore della figlia di Ornella Forastefano: «Sapere che eri sola in quel momento, mi fa stare malissimo»

Maria Cosentino affida ai social la propria sofferenza: «Il vuoto che hai lasciato è inspiegabile»
Redazione
Il dolore della figlia di Ornella Forastefano: «Sapere che eri sola in quel momento,\u00A0mi fa stare malissimo»\n
Ultimi aggiornamenti

Aereo ultraleggero scomparso in Calabria, ricerche nell’entroterra: a bordo due avvocati – NOMI 

Ai comandi Carlo Arnulfo, romano di 64 anni. I soccorritori ritengono improbabile che il velivolo decollato da Capo d’Orlando sia finito in mare perché sarebbe stato notato dai bagnanti. In azione Vigili del fuoco ed Esercito
Redazione Cronaca
Aereo ultraleggero scomparso in Calabria, ricerche nell’entroterra: a bordo due avvocati –\u00A0NOMI\u00A0\n
Nel mirino

Assalto al distributore Agip di Corigliano Rossano, forzata la cassa automatica: rubati circa 10mila euro

La stazione di servizio è riconducibile all’imprenditore Roberto Rugna, già interessato negli ultimi mesi da diversi episodi criminosi. A febbraio l’assalto al bar dell’impianto, più recentemente l’intimidazione ai mezzi di un cantiere e il furto di gasolio. Indaga la Polizia
Matteo Lauria
Assalto al distributore Agip di Corigliano Rossano, forzata la cassa automatica: rubati circa 10mila euro\n
Gli sviluppi dell’inchiesta

Ornella Forastefano, Metvelai resta in carcere: a Bari si decide sulla convalida del fermo

Il compagno della 46enne era stato rintracciato dai carabinieri al porto mentre si apprestava a raggiungere l’Albania. Indagini coordinate tra le Procure di Castrovillari e Bari. Dall’autopsia attesi elementi decisivi sulle cause della morte
Matteo Lauria
Ornella Forastefano, Metvelai resta in carcere: a Bari si decide sulla convalida del fermo\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Mistero nella notte

Trebisacce, donna trovata morta davanti al Pronto Soccorso: si tratta di Ornella Forastefano. Ipotesi femminicidio

2
Ultimi aggiornamenti

Aereo ultraleggero scomparso in Calabria, ricerche nell’entroterra: a bordo due avvocati – NOMI

3
Il profilo

Elvis Metvelaj, chi è l’uomo fermato per l’omicidio di Ornella Forastefano

4
L’INTERVISTA

Morte di Antonio Perrotta, la difesa degli Orsino: «Domenico colpì per difendere il fratello, fu solo un pugno e non un pestaggio»

5
La ricostruzione

Tutte le anomalie dell’ultraleggero diretto a Sibari: dal silenzio radio al mancato SOS | VIDEO ESCLUSIVO