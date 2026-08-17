VIDEO ESCLUSIVO | L’ULTIMO DECOLLO DELL’ULTRALEGGERO DISPERSO NEL COSENTINO
Le immagini mostrano l’ultraleggero mentre lascia la pista di Capo d’Orlando, in Sicilia, diretto verso Sibari. Ai comandi del velivolo c’è l’avvocato Carlo Arnulfo; al suo fianco la compagna Angela Buccico.
Da quel momento si sono perse le tracce dell’aereo. Le ricerche proseguono nel Cosentino con il coordinamento della Prefettura e l’impiego di uomini e mezzi specializzati.
Angela Buccico cassazionista di una famiglia impegnata nelle istituzioni, Carlo Arnulfo penalista e civilista molto noto a Roma. Continuano le ricerche mentre si fa strada l’ipotesi di un malore. Il fratello della donna: «Li aspettavamo a casa a Sibari»
L’avvocato aveva oltre trent’anni di esperienza e l’abilitazione per gli elicotteri. Dalla scuola di volo della Capitale il ritratto di un pilota prudente, mentre resta il mistero sul volo verso Sibari: «Sappiamo che ha incontrato una perturbazione»
Le immagini mostrano l’ultraleggero mentre lascia la pista di Capo d’Orlando, in Sicilia, diretto verso Sibari. Ai comandi del velivolo c’è l’avvocato Carlo Arnulfo; al suo fianco la compagna Angela Buccico.
Da quel momento si sono perse le tracce dell’aereo. Le ricerche proseguono nel Cosentino con il coordinamento della Prefettura e l’impiego di uomini e mezzi specializzati.
Le immagini mostrano l’ultraleggero mentre lascia la pista di Capo d’Orlando, in Sicilia, diretto verso Sibari. Ai comandi del velivolo c’è l’avvocato Carlo Arnulfo; al suo fianco la compagna Angela Buccico.
Da quel momento si sono perse le tracce dell’aereo. Le ricerche proseguono nel Cosentino con il coordinamento della Prefettura e l’impiego di uomini e mezzi specializzati.
Le immagini mostrano l’ultraleggero mentre lascia la pista di Capo d’Orlando, in Sicilia, diretto verso Sibari. Ai comandi del velivolo c’è l’avvocato Carlo Arnulfo; al suo fianco la compagna Angela Buccico.
Da quel momento si sono perse le tracce dell’aereo. Le ricerche proseguono nel Cosentino con il coordinamento della Prefettura e l’impiego di uomini e mezzi specializzati.
Maria Cosentino attacca sui social chi diffonde ricostruzioni che ritiene false: «Basta cattiveria, come fate a scrivere che lo ha voluto lei?». E ricorda la madre come una donna che ha sempre lavorato per i suoi figli.
Il 26enne di Mirto Crosia stava rientrando da un’escursione con gli amici quando la barca è stata travolta da un gommone guidato da un professionista 36enne di Bologna ora indagato per omicidio nautico. Il padre Valentino: «Era un bravo ragazzo. Vogliamo giustizia»
Gli investigatori analizzano le immagini delle telecamere per ricostruire le ultime ore della 46enne e per capire chi l’abbia accompagnata o lasciata davanti all’ospedale di Trebisacce. L’autopsia dovrà chiarire se la donna sia stata picchiata fino alla morte
Il presidente dell’associazione che rappresenta imprese artigiane e pmi della provincia di Cosenza contesta gli effetti del provvedimento: «Una disciplina moderna dovrebbe distinguere e calibrare le misure. Una chiusura in pieno agosto determina conseguenze economiche irreversibili»
Carlo Arnulfo, proprietario del velivolo e pilota esperto, non avrebbe richiesto né il monitoraggio del volo né l’autorizzazione a sorvolare lo spazio aereo di Lamezia Terme. La compagna Angela Buccico, pochi minuti dopo il decollo, ha scattato e inviato una foto di Stromboli a un conoscente. Da quel momento, nessun altro contatto
VIDEO | L’avvocato Alessandro Gaeta ricostruisce la drammatica serata sulla base di quanto riferito da Umberto Orsino nel corso dell’udienza di convalida del fermo: «Li ha fatti entrare un buttafuori da una porta laterale». Poi parla della lite e dello stato d’animo dei suoi assistiti: «Per loro è una grande tragedia, stanno malissimo»
Ai comandi Carlo Arnulfo, romano di 64 anni. I soccorritori ritengono improbabile che il velivolo decollato da Capo d’Orlando sia finito in mare perché sarebbe stato notato dai bagnanti. In azione Vigili del fuoco ed Esercito
La stazione di servizio è riconducibile all’imprenditore Roberto Rugna, già interessato negli ultimi mesi da diversi episodi criminosi. A febbraio l’assalto al bar dell’impianto, più recentemente l’intimidazione ai mezzi di un cantiere e il furto di gasolio. Indaga la Polizia
Il compagno della 46enne era stato rintracciato dai carabinieri al porto mentre si apprestava a raggiungere l’Albania. Indagini coordinate tra le Procure di Castrovillari e Bari. Dall’autopsia attesi elementi decisivi sulle cause della morte