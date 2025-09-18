Uno degli imputati per associazione mafiosa e dedita al narcotraffico, ha manifestato la volontà di disintossicarsi, i giudici gliene daranno la possibilità

Giuliano Caruso lascia il carcere e va agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica dell’hinterland cosentino. A stabilirlo è stato il Tribunale collegiale di Cosenza che ha così accolto l’istanza presentata dai difensori di Caruso, gli avvocati Elide Chiappetta e Maurizio Nucci.

Il provvedimento è stato emesso nell’ambito dell’inchiesta antidroga “Recovery”, proprio alla vigilia della prima udienza dibattimentale in programma domani. Nel processo, Giuliano Caruso è imputato per associazione mafiosa e dedita al narcotraffico, nonché per una pluralità di episodi di presunto spaccio di stupefacenti.

L’attenuazione della sua misura cautelare è dovuta al suo stato di tossicodipendenza e alla volontà manifestata dal diretto interessato di disintossicarsi dalla droga. I temi messi sul tavolo dai difensori hanno convinto i giudici, ragion per cui Caruso comincerà oggi stesso il suo nuovo percorso di vita.