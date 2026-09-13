Un'automobile è stata distrutta da un incendio la notte scorsa a Grisolia, nel Tirreno cosentino. Il veicolo era parcheggiato nei pressi di un edificio nel centro storico quando è stato avvolto dalle fiamme. Il rogo ha distrutto l'automobile e danneggiato lievemente anche la vetrata di un magazzino a bordo strada. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Scalea per lo spegnimento e la messa in sicurezza dell'area. I carabinieri hanno avviato accertamenti sulle possibili cause del rogo. Al momento nessuna ipotesi è esclusa. «Qualora le indagini dovessero propendere per la matrice dolosa, esprimo fin da ora la più dura e ferma condanna. Atti di questo tipo sono inaccettabili e feriscono l'intera comunità: in tal caso faremo tutto il possibile per collaborare con gli inquirenti, affinché i responsabili vengano individuati al più presto e assicurati alla giustizia», ha commentato il sindaco del Comune di Grisolia, Saverio Bellusci.