Motori, università, tradizioni locali e solidarietà protagonisti della manifestazione del 26 e 27 settembre che abbraccerà l’intero territorio comunale

Il 26 e 27 settembre Lago, in provincia di Cosenza, si prepara a vestirsi di rosso con “Lago Veste il Rosso”, una manifestazione dedicata alle auto, alla cultura del territorio, alla formazione universitaria, all'enogastronomia e alla solidarietà. Protagoniste dell'evento saranno circa 20 Ferrari, provenienti da diverse località della Calabria, che porteranno nel borgo cosentino il fascino e la storia del Cavallino Rampante.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'Associazione Commercianti di Lago, promotrice dell'evento, e le associazioni Laghitani nel mondo, Proloco Giovani e Proloco Lago, con il patrocinio del Comune di Lago. Una sinergia che punta a trasformare la presenza delle Ferrari in un'occasione di valorizzazione e promozione del territorio, coinvolgendo residenti, visitatori, attività commerciali e realtà associative.

Ferrari e università: quando la passione per i motori incontra la formazione

Accanto alle Ferrari ci sarà una presenza particolarmente significativa per il territorio calabrese: l'Università della Calabria, attraverso l'Unical Reparto Corse di Ingegneria Meccanica. Il gruppo porterà a Lago il prototipo dell'auto da corsa progettata e costruita dagli studenti a Cosenza, offrendo al pubblico l'opportunità di conoscere più da vicino un progetto che unisce studio, progettazione, innovazione e passione per il motorsport.

Il momento centrale del sabato pomeriggio sarà il convegno, al quale prenderanno parte l'Associazione Commercianti di Lago e il sindaco di Lago, Enzo Scanga, che porterà il proprio saluto istituzionale. Seguirà l'intervento del presidente del Ferrari Club di Catanzaro, mentre ampio spazio sarà dedicato all'Università della Calabria e al Dipartimento di Ingegneria Meccanica.

Durante l'incontro sarà raccontata la nascita dell'Unical Reparto Corse, dalle prime idee fino al percorso che ha portato alla progettazione e alla costruzione della vettura da competizione. Sarà quindi un'occasione per parlare non soltanto di Ferrari e automobili, ma anche di formazione, competenze tecniche e opportunità offerte dall'università ai giovani che intendono avvicinarsi al mondo dell'ingegneria e del motorsport.

Un trekking urbano alla scoperta di Lago

Prima del convegno, gli ospiti saranno accompagnati alla scoperta del centro di Lago attraverso un trekking urbano curato dall'associazione Laghitani nel mondo. Un modo per affiancare alla passione per i motori la conoscenza del borgo e delle sue peculiarità, portando i partecipanti a vivere il paese e non soltanto l'evento automobilistico.

La manifestazione proseguirà in serata con l'apertura degli stand enogastronomici, curati dall'Associazione Commercianti di Lago, dove sarà possibile conoscere e apprezzare le produzioni e i sapori del territorio. A completare la serata sarà uno spettacolo musicale, pensato per coinvolgere il pubblico e trasformare l'appuntamento in una vera festa per tutta la comunità.

Domenica il gran finale con le auto in movimento

La mattina di domenica 27 settembre sarà dedicata alle automobili, con una performance che vedrà protagoniste sia le Ferrari presenti a Lago sia il prototipo realizzato dall'Unical Reparto Corse. Un finale che metterà idealmente sullo stesso percorso due mondi differenti ma accomunati dalla passione per la progettazione e per le quattro ruote: da una parte le vetture Ferrari, simbolo dell'eccellenza automobilistica italiana, dall'altra una macchina nata dall'impegno e dall'ingegno degli studenti dell'Università della Calabria.

Lago Veste il Rosso, spazio anche alla solidarietà

Tra gli aspetti più significativi dell'iniziativa c'è anche quello solidale. Alla manifestazione parteciperà infatti l'ARCA di Noè di Cosenza. I bambini ospiti della casa famiglia saranno coinvolti nelle attività e avranno la possibilità di vivere da vicino l'esperienza legata alle automobili. Per loro è stata pensata anche un'attenzione speciale: saranno accompagnati nel giro in macchina e riceveranno uno zainetto con gadget, oltre a una maglietta ricordo della manifestazione e altri piccoli omaggi.

“Lago Veste il Rosso” si presenta dunque come un appuntamento capace di andare oltre la semplice esposizione di automobili. Le Ferrari rappresentano il richiamo più immediato, ma intorno ai motori si sviluppa un programma che mette insieme territorio, commercio, cultura, università, giovani, musica, tradizione e solidarietà.