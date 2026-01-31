L’uomo è morto investito lunedì scorso sulla ss18, all’altezza di Scalea, mentre tentata di aiutare una donna in difficoltà. Dopo l’autopsia, disposta dalle autorità, la salma è stata restituita ai famigliari per l’ultimo saluto

Si terranno oggi, sabato 31 gennaio 2026, le esequie di Salvatore Servidio, il 47enne di Grisolia, morto lunedì scorso mentre tentava di aiutare una donna con l’auto in panne. L’uomo, molto conosciuto in zona, è stato investito lunedì sera sulla Ss18 all’altezza di Scalea, da un furgone bianco che lo ha travolto nel tratto del ponte Lao e lo ha sbalzato di diversi metri. Al momento della tragedia era presente anche una delle due figlie, fortunatamente rimasta illesa.

Il giorno dell’addio

Ne hanno dato annuncio la moglie Sonia, le figlie, la mamma, le sorelle Maria Saveria e Maria Grazia, la suocera, i cognati, gli zii, i cugini e i parenti tutti. Il feretro giungerà a Grisolia nell’abitazione di famiglia domani mattina, poi alle ore 15 muoverà per la Chiesa di Sant’Antonio da Padova, dove si svolgeranno i funerali.

Tragico sinistro

Per il decesso dell’uomo risulta indagato, al momento, il conducente del furgone, che dapprima è fuggito senza prestare soccorso, poi, dopo qualche ora, si è costituito alle forze dell’ordine presentandosi insieme al suo avvocato nella caserma dei carabinieri di Scalea. L’esame autoptico sulla salma di Salvatore Servidio, invece, è stata effettuata nella giornata di ieri.