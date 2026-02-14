Un’auto si è incendiata questa mattina allo svincolo della SS280 in direzione Aeroporto, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme. Il veicolo coinvolto, una BMW X3, ha preso fuoco mentre era in transito, per cause indicate come accidentali.

A bordo si trovava la sola conducente che, accortasi tempestivamente dell’anomalia, è riuscita ad accostare il mezzo e ad abbandonarlo prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito la completa estinzione dell’incendio e la successiva messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Durante le operazioni si sono registrati disagi alla viabilità. Non si segnalano danni a persone.