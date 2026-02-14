Un Teatro Rendano gremito e una cena solidale che ha raccolto fondi concreti per i bambini di Gaza. La comunità cosentina ha risposto con partecipazione straordinaria all’iniziativa promossa dal Rotary Club Rende, culminata il 12 febbraio 2026 con la presenza del cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini.

L’evento ha rappresentato un momento di forte impatto umano e simbolico, capace di unire istituzioni, associazioni e cittadini attorno a un messaggio di pace e responsabilità collettiva.

Teatro Rendano gremito per l’incontro pubblico

L’incontro pubblico al Teatro comunale “A. Rendano” di Cosenza si è svolto in un clima di intensa partecipazione emotiva, con ogni ordine di posti occupato. L’appuntamento, organizzato come iniziativa interclub, ha offerto uno spazio di riflessione sui drammi del conflitto in Medio Oriente e sul destino delle popolazioni civili, in particolare dei minori.

Il progetto si inserisce in un percorso solidale avviato nei mesi scorsi con l’obiettivo di trasformare l’impegno rotariano in azioni concrete. Un cammino nato su impulso di don Giacomo Tuoto e portato avanti dal presidente del Rotary Club Rende Sergio Mazzuca, con il contributo di realtà ecclesiali e associative del territorio.

All’evento hanno partecipato numerose autorità civili, religiose e militari, a testimonianza del valore istituzionale dell’iniziativa. Tra i momenti più significativi, la consegna al cardinale Pizzaballa di una croce bizantina realizzata dal maestro orafo Gerardo Sacco.

Cena solidale e fondi per i bambini di Gaza

Accanto all’incontro pubblico si è svolta, nella stessa giornata, la cena di solidarietà organizzata dal Rotary Club Rende. L’iniziativa ha registrato una partecipazione superiore alle aspettative, coinvolgendo soci, imprenditori, professionisti e cittadini.

Le donazioni raccolte saranno consegnate direttamente al Patriarcato di Gerusalemme per sostenere progetti umanitari destinati ai bambini di Gaza. «L’iniziativa aveva uno scopo chiaro e unico: trasformare un incontro in un aiuto concreto – ha dichiarato il presidente Sergio Mazzuca –. Quanto raccolto rappresenta il risultato più vero di questo cammino comune».

Un messaggio umano oltre i confini

La presenza del cardinale Pizzaballa, impegnato nella sua missione accanto alle comunità colpite dalla guerra, ha dato all’iniziativa una dimensione etica e morale profonda. Il suo intervento ha consegnato alla comunità un messaggio di solidarietà universale, rafforzando il senso dell’azione intrapresa.

Il Rotary Club Rende ha ringraziato tutti i club aderenti, le istituzioni e i cittadini che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, sottolineando come la solidarietà organizzata possa trasformarsi in interventi concreti e immediatamente efficaci.