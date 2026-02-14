Grande partecipazione e lunghi applausi all’Università della Calabria per “Morte accidentale di un anarchico”, spettacolo simbolo del teatro civile italiano che ha inaugurato una nuova tappa della Rassegna L’Altro Teatro. L’opera di Dario Fo e Franca Rame, portata in scena nel centenario della nascita del Nobel, ha confermato la sua forza anche a distanza di oltre mezzo secolo dal debutto.

La regia di Giorgio Gallione ha restituito attualità a un testo che continua a interrogare il rapporto tra verità, potere e società civile. Protagonista assoluto Lodo Guenzi, che ha conquistato il pubblico con un’interpretazione intensa del Matto, figura centrale della narrazione, sospesa tra ironia e denuncia. Sul palco, nell’ambientazione dell’ufficio di questura, si sono alternati Matteo Gatta, Alessandro Federico, Marco Ripoldi e Roberto Rustioni, mentre il ruolo della giornalista è stato affidato a Eleonora Giovanardi.

Il teatro civile torna protagonista all’Unical

Il successo dello spettacolo conferma il valore culturale della rassegna curata da Gianluigi Fabiano, che continua a proporre titoli capaci di coniugare intrattenimento e riflessione. L’Altro Teatro si sta consolidando come uno degli appuntamenti più significativi del panorama teatrale calabrese, grazie a una programmazione che coinvolge artisti di primo piano e affronta temi di forte impatto sociale.

Domenica in scena Emma Dante

Il cartellone prosegue domenica 15 febbraio alle 18 al Teatro Auditorium Unical con un nuovo evento atteso: “L’Angelo del focolare”, l’ultimo lavoro di Emma Dante, tra le registe più autorevoli del panorama contemporaneo, premiata con il Leone d’Oro alla carriera alla Biennale Teatro 2026.

Definito dalla stessa autrice «uno spettacolo necessario», il lavoro affronta il tema del femminicidio evitando ogni spettacolarizzazione della violenza. Al centro della scena una famiglia segnata da un ciclo tragico e ripetitivo: la moglie uccisa dal marito continua a rivivere la propria morte in un loop grottesco e disturbante, costretta a rialzarsi ogni giorno per tornare alla routine domestica.

In scena David Leone, Giuditta Perriera, Ivano Picciallo e Leonarda Saffi, chiamati a interpretare figure archetipiche – Moglie, Marito, Figlio e Suocera – in una narrazione che punta a indagare le radici profonde della violenza domestica.

Una rassegna tra cultura e territorio

Il cartellone unico della Rassegna L’Altro Teatro è realizzato con il contributo del direttore artistico del Tau Fabio Vincenzi e la collaborazione di Carmela Caligiuri, con il supporto dell’Università della Calabria, del Comune di Cosenza e della Regione Calabria. Il progetto è finanziato con risorse PAC 2014-2020 nell’ambito dell’avviso regionale dedicato alla distribuzione teatrale.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili sul circuito TicketOne, presso la biglietteria Inprimafila di Cosenza e al botteghino del teatro la sera dell’evento. Una nuova occasione per il pubblico calabrese di confrontarsi con un teatro contemporaneo capace di raccontare il presente con linguaggi forti e necessari.