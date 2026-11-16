Sono arrivati da sei locali calabresi, tre dei quali rappresentati da pizzaioli di Dipignano e San Giovanni in Fiore: otto professionisti della regione hanno partecipato a PizzaUp 2026, il simposio sulla pizza contemporanea organizzato da Petra Molino Quaglia a Ca’ Giustinian, a Venezia. Dal 2 al 4 novembre, il giornalista Guido Meda ha guidato il confronto tra 140 pizzaioli e operatori del settore provenienti da diversi Paesi. Al centro dei lavori una domanda che riguarda tanto la cucina quanto la sala: che cosa porta un giovane a scegliere una pizzeria e che cosa gli fa venire voglia di tornarci?

Dal Cosentino hanno partecipato Alberto Pirri di SunDay Pizzeria, a Dipignano, e Leonardo Barberio e Pietro Fragale di U’ Curtigliu, a San Giovanni in Fiore. Dal Reggino sono arrivati Vincenzo Piterna di Madre Pinzeria Italiana, a Locri, e Domenico Chirico di Fermento, a Villa San Giovanni. A rappresentare il Catanzarese sono stati Giuseppe Longo dell’Henry Morgan Pub di Marinella e Roberto Davanzo ed Emanuele Lupis di BOB, a Montepaone. Davanzo ha preso parte anche a «Pizza in Scena», l’incontro nel quale il pizzaiolo presenta una sua creazione e ne racconta ingredienti e tecnica durante l’assaggio.

Il consiglio di un amico, poi la ricerca del menu

Una prima indicazione è arrivata dal sondaggio che PizzaUp ha commissionato a SiamoZeta. Il gruppo di creator ha raccolto risposte volontarie tra gli utenti della propria community Instagram: i risultati descrivono quindi le preferenze di chi ha partecipato e non possono essere estesi all’intera Generazione Z.

Il 70,2% dei rispondenti indica il passaparola tra i modi per scoprire una pizzeria. Seguono Google e le recensioni online con il 48,9%, Instagram e TikTok con il 29,7%. Creator e influencer si fermano all’8,9%. Scoprire un locale e decidere di andarci sono però due momenti distinti: per il 65,2% è importante poter consultare online immagini, menu, prezzi e recensioni per capire, prima di entrare, se la proposta corrisponde ai propri gusti.

A tavola pesa soprattutto la compagnia: l’85,5% sceglie la pizzeria per trascorrere del tempo con amici o partner. Quanto all’offerta, il 45,5% vorrebbe più ricerca nei gusti delle pizze, il 36,1% dà rilievo a un ambiente che faciliti lo stare insieme e il 34,3% indica prezzi e proposte pensati per i giovani. Il giudizio sul conto riguarda anche ciò che si riceve in cambio: il 37,4% cita la distanza tra prezzo, qualità del prodotto e servizio tra i motivi che possono rendere meno frequenti le visite in pizzeria. Il 63,7% indica invece la disponibilità di altre proposte gastronomiche.

Dalla degustazione al servizio senza prenotazione

Nei lavori di gruppo e nelle dimostrazioni sono state messe a confronto formule diverse: la degustazione guidata, il servizio alla carta e la possibilità di mangiare una pizza senza prenotare, con una spesa più contenuta. Sul modo di presentare queste proposte è intervenuta Aurora Cavallo, conosciuta sui social come Cooker Girl, che ha invitato i pizzaioli a raccontare il lavoro quotidiano, le persone e gli ingredienti con un linguaggio proprio.

Il confronto ha riguardato anche chi in pizzeria lavora. Accanto all’uso di strumenti digitali e intelligenza artificiale per semplificare la gestione, i partecipanti hanno discusso di come mantenere il contatto diretto con i clienti. Per i giovani che entrano in cucina o in sala, l’attenzione si è concentrata su questioni concrete: conoscere i turni, sapere quali responsabilità si avranno e quali possibilità di crescita offre il locale.