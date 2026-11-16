Il dipinto di Giuseppe De Nigris, esposto a Lecce, era entrato nel patrimonio provinciale nel 1875. Una delibera conservata a Cosenza ha aiutato a ricostruirne la proprietà. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno riconsegnato la tela all’ente

Nel 1875, alla dodicesima mostra della Società Promotrice di Belle Arti di Napoli, il premio numero 48 era un’allegoria di Giuseppe De Nigris intitolata Un medico in erba. Ad aggiudicarsela fu la Provincia di Cosenza. Oltre un secolo dopo, una delibera conservata negli archivi dell’ente ha contribuito a dimostrare che il dipinto, esposto a Lecce, apparteneva alla collezione provinciale. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza lo hanno ora riconsegnato alla Provincia.

L’opera è un olio su tela di 52 per 67 centimetri, restituito completo di cornice. La Provincia ne indica un valore assicurativo di 80 mila euro. Meno certa è la data in cui se ne persero le tracce: secondo la ricostruzione dell’ente, la dispersione potrebbe risalire alla Prima guerra mondiale.

A documentare l’acquisizione è stata la collaborazione tra gli uffici provinciali e i carabinieri. Nel 1875 la Provincia aveva accolto l’invito della Promotrice di Napoli ad acquistare azioni a sostegno delle arti. Tra gli atti messi a disposizione degli investigatori figura la delibera con cui il Consiglio provinciale autorizzava un dipendente a partecipare all’asta in cui l’ente si aggiudicò il quadro.

La restituzione è avvenuta in esecuzione di un provvedimento emesso il 21 maggio 2026 dalla Procura della Repubblica di Lecce nell’ambito di un procedimento penale. Il capitano Giacomo Geloso e il luogotenente Francesco Leone hanno notificato il provvedimento e consegnato l’opera nell’Ufficio di Presidenza della Provincia. A riceverla, in rappresentanza dell’amministrazione, è stato il vicepresidente Federico Belvedere.

Il presidente Biagio Faragalli ha ringraziato i carabinieri e chi ha contribuito alla ricerca: «Il patrimonio culturale appartiene alla comunità e abbiamo il dovere di tutelarlo, valorizzarlo e trasmetterlo alle future generazioni». Belvedere ha indicato anche il prossimo obiettivo: rendere il quadro accessibile al pubblico. La Provincia non ha ancora comunicato dove e quando sarà possibile vederlo.