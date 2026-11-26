Sabato 28 novembre l’iniziativa di Confagricoltura Donna con Soroptimist e Fidapa. Presente anche il camper della Polizia di Stato. La campagna è nata in Calabria dopo il femminicidio di Fabiana Luzzi

Le “Clementine antiviolenza” arrivano nelle piazze di Cosenza sabato 28 novembre, con una raccolta il cui intero ricavato sarà destinato ai centri antiviolenza dei rispettivi territori. La campagna nazionale è promossa da Confagricoltura Donna, insieme a Soroptimist International d’Italia e Fidapa BPW Italy.

Le clementine saranno donate dalle aziende agricole associate a Confagricoltura. All’appuntamento parteciperà anche la Polizia di Stato con il camper contro la violenza di genere.

In vista dell’iniziativa, il sindaco Franz Caruso ha incontrato una delegazione di Confagricoltura Donna Calabria, guidata dalla presidente Serenella Rizzo, che gli ha consegnato i frutti scelti come simbolo della campagna.

L’iniziativa è nata in Calabria nel 2013, dopo il femminicidio di Fabiana Luzzi, uccisa nella primavera di quell’anno in un agrumeto di Corigliano Calabro. Da quella vicenda ha preso forma un percorso che unisce memoria, sensibilizzazione e sostegno alle strutture impegnate nell’assistenza alle donne.

«La violenza contro le donne è una ferita che riguarda tutta la società. Le istituzioni hanno il dovere di essere in prima linea, promuovendo la cultura del rispetto, la prevenzione e il sostegno concreto alle vittime», ha dichiarato Caruso durante l’incontro.

Il sindaco ha richiamato il significato della scelta delle clementine, prodotto dell’agricoltura calabrese diventato strumento della raccolta solidale, e la necessità di un impegno condiviso. «Nessuna donna deve sentirsi sola e la lotta alla violenza di genere deve rappresentare una priorità condivisa da tutti», ha aggiunto.

Caruso ha infine ringraziato le associazioni promotrici, sottolineando il ruolo della collaborazione tra istituzioni, associazionismo e aziende agricole nel contrasto alla violenza.