Conferenza stampa alle 12 nella sede della Fondazione a Cosenza: Paolini e Cestari presentano i 10 libri in gara. Collegati Lagioia, Trevi e Magrelli. Diretta Facebook

Lunedì 16 marzo, alle ore 12, nella sede cosentina della Fondazione Premio Sila in via Salita Liceo, verrà svelata la Decina 2026: i dieci libri (e i loro autori) che si contenderanno la quattordicesima edizione del Premio Sila ’49. L’annuncio arriverà durante la tradizionale conferenza stampa, considerata uno dei momenti più attesi dell’intero calendario del premio.

A presentare le scelte della giuria saranno il presidente della Fondazione, l’avvocato Enzo Paolini, e la direttrice del Premio, Gemma Cestari. In collegamento web interverranno tre giurati: Nicola Lagioia, Emanuele Trevi (Premio Strega 2021) e Valerio Magrelli.

La “Decina” è il risultato di mesi di letture e confronti: tra le centinaia di titoli pubblicati nell’ultimo anno, dieci opere vengono selezionate per qualità letteraria, originalità di scrittura e capacità di interpretare il presente. Saranno loro i protagonisti della nuova edizione del Premio, definito il più antico riconoscimento letterario nato nel Mezzogiorno.

L’annuncio del 16 marzo aprirà un percorso che proseguirà nei mesi successivi con incontri pubblici e presentazioni alla Fondazione: dagli appuntamenti con gli autori emergerà poi la cinquina finalista, che si contenderà il Premio nella cerimonia conclusiva prevista a giugno.

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Premio Sila, permettendo anche a chi non potrà essere presente di seguire l’annuncio dei dieci titoli e ascoltare le motivazioni della giuria.

Fondato nel 1949 e rilanciato nel 2010, il Premio Sila viene descritto come un riconoscimento capace di coniugare tradizione e contemporaneità, portando a Cosenza e in Calabria autori di rilievo della scena letteraria nazionale e internazionale.