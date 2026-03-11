Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, presieduto dal legale Claudio De Luca, sollecita il Comune a dare seguito a una deliberazione rimasta finora inattuata: l’intitolazione di una strada o di uno spazio pubblico, tra gli altri, agli avvocati Orlando e Giuseppe Mazzotta.

La richiesta è contenuta in una nota datata 26 febbraio 2026 e indirizzata al sindaco di Cosenza Franz Caruso. Il Consiglio, si legge, ha deliberato all’unanimità nell’adunanza del 23 febbraio 2026 – su richiesta del consigliere avvocato Emilio Greco – di inviare la comunicazione per chiedere di portare a esecuzione la deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 05/08/2021, che prevedeva l’intitolazione per le motivazioni indicate nel provvedimento.

Nel testo, il Coa richiama i profili professionali dei destinatari dell’intitolazione: «È inutile che ricordi a Lei, insigne penalista del nostro Foro, i tanti meriti professionali dei destinatari della istituenda intitolazione, che si collocano senza alcun dubbio tra le migliori espressioni dell’Avvocatura calabrese nel settore penale».