Silvio Cascardo approda in Consiglio provinciale e rivendica un risultato che, nelle sue parole, va oltre il successo personale: diventa un segnale politico per la rappresentanza dei piccoli borghi calabresi. Il suo ingresso si colloca nel quadro dell’affermazione che ha portato Biagio Faragalli alla guida della Provincia, indicata come prova della forza di una strategia territoriale condivisa.

In un sistema di voto ponderato che spesso favorisce i grandi centri urbani, Cascardo sottolinea la particolarità della sua elezione: «È noto come il meccanismo delle provinciali dia ampie opportunità ai consiglieri delle grandi città, lasciando poco spazio ai rappresentanti dei piccoli borghi. Per questa ragione la mia nomina ha un significato maggiore: oggi i piccoli centri hanno finalmente una voce forte nell’ente di Piazza XV Marzo».

Cascardo attribuisce il risultato a un lavoro capillare e di squadra sul territorio e ringrazia l’onorevole Pierluigi Caputo, indicato come figura decisiva nel percorso elettorale. «Un grazie doveroso va all’Onorevole Caputo – prosegue – mi ha accompagnato e sostenuto con costanza, percorrendo insieme a me chilometri dalla montagna fino al mare per ascoltare ogni realtà locale».

Nel bilancio del neo-consigliere, la campagna avrebbe permesso di rafforzare la rappresentanza delle fasce di Comuni più piccoli: «Siamo riusciti a dare voce e rappresentanza nella fascia azzurra (comuni fino a 3 mila abitanti) e nella fascia grigia (comuni dai 5 ai 10 mila abitanti), dando dignità elettorale a territori spesso trascurati».