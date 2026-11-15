Il primo cittadino esprime vicinanza alle famiglie anche a nome dell’Amministrazione. Nello scontro sono morti l’imprenditore Alfredo Spizzirri, la madre, la zia e la compagna Barbara Beltrano, oltre alla donna alla guida dell’altra auto
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Il sindaco di Rende, Sandro Principe, esprime cordoglio per le cinque vittime dell’incidente avvenuto sabato sulla Statale 107, nei pressi di San Fili, e vicinanza alle loro famiglie, anche a nome dell’Amministrazione comunale.
Dalla nota del sindaco emergono i legami tra quattro delle vittime: con l’imprenditore Alfredo Spizzirri hanno perso la vita la madre, la zia e la compagna, Barbara Beltrano.
«Alfredo Spizzirri, giovane imprenditore di successo, persona molto capace ed educata, è figlio di un mio parente», scrive Principe. «Sua madre e sua zia, che assieme a lui hanno perso la vita, erano persone che ho conosciuto e frequentato sin dalla mia infanzia; addirittura eravamo vicini di casa».
Il sindaco si dice molto legato anche alla famiglia di Barbara Beltrano e rivolge le condoglianze ai familiari della donna che era alla guida dell’altra automobile.
«Le persone colpite da questa sciagura erano molto note e apprezzate da tutta la nostra comunità», conclude.