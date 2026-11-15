La New Tech Pallavolo Milani Rende perde 0-3 in casa contro il Ciclope Volley Bronte, capolista del girone H di Serie B, nella quinta giornata di campionato. I parziali, 22-25, 23-25 e 27-29, raccontano tre set combattuti. Tra i gialloblù di coach Serpa il più incisivo è stato Netti.

Primo set

Qualche errore al servizio costa alla Milani il 5-9 iniziale. Dal punto di Serranò parte la rimonta, completata da Velychko per il 13-12. Si procede punto a punto, con Netti e Pisani in evidenza, fino al 18-18. Bronte allunga, i padroni di casa annullano un set point ma cedono 22-25.

Secondo set

Dopo il punto iniziale di Netti, quattro punti consecutivi portano Bronte sull’1-4. La Milani rientra e resta in partita fino al 19-19. I siciliani salgono 21-24, Netti annulla due set point, ma Bronte chiude 23-25.

Terzo set

Dal 4-4 Bronte scappa fino al 7-12. La rimonta gialloblù parte da un muro di Mille, che firma anche il 18-19. Sul 22-24 Netti e Compostella annullano due match point e portano il set ai vantaggi. Pisani e Mille ne annullano altri due, fino al 27-27, poi gli ospiti chiudono 27-29.

Il prossimo turno

Domenica 22 novembre la Milani affronterà lo Smea Volley Gibellina, ultimo in classifica.

Tabellino

New Tech Pallavolo Milani Rende-Ciclope Volley Bronte 0-3 (22-25, 23-25, 27-29)

New Tech Pallavolo Milani Rende: Pisani, Compostella, Mille, Netti, Velychko, Serranò, Talarico (L). A disposizione: Totera, Marasco, Gabriele, Elia, Curcio. All. Serpa.

Ciclope Volley Bronte: Saraceno, Vinti, Mirabella, Pugliatti, Torre, Ndrecaj, Chiesa (L1). A disposizione: Tomasello, Bella, Bellese, Renzo, Mingione, Cassaniti, Magrì (L2). All. Tomasello.

Arbitri: Varchetta e Pascarella.