Si chiamava Coco, era una cagnolina libera, mite e timorosa dell’uomo, accudita quotidianamente dai volontari e dai cittadini di Villapiana, nell’Alto Ionio cosentino. Il 23 novembre è stata trovata morta sul ciglio di una strada. Secondo quanto denunciato pubblicamente dai volontari, l’animale sarebbe stato appeso a testa in giù con un cappio a una zampa e presentava il cranio fracassato.

Una vicenda di inaudita crudeltà, rimasta finora circoscritta alle testimonianze diffuse sui social e alle denunce dei volontari del territorio, sulla quale ora interviene anche l’associazione romana Zampe che danno una Mano Odv.

Nella giornata di venerdì 27 novembre l’associazione ha depositato presso la Procura della Repubblica di Castrovillari una denuncia contro ignoti per uccisione di animale aggravata dall’uso di sevizie, ai sensi dell’articolo 544-bis del codice penale.

L’associazione ha chiesto l’esecuzione di una serie di atti d’indagine urgenti, a partire dall’esame necroscopico, e la riunione con il fascicolo aperto a seguito della denuncia presentata dalla volontaria che si occupava di Coco.

«Non era di nessuno, e proprio per questo era di tutti»

«Chi appende un cane per una zampa e gli sfonda il cranio non ha commesso una bravata: ha commesso un delitto, e lo ha fatto con una ferocia che deve allarmare tutti, non solo chi ama gli animali», dichiara l’avvocata Giada Bernardi, presidente dell’associazione e fondatrice dello Studio Legale GiustiziAnimale.

«Coco non era di nessuno, e proprio per questo era di tutti. Non accetteremo che questa storia finisca in un fascicolo contro ignoti destinato alla polvere. E anche per questa creatura faremo tutto il possibile affinché il responsabile venga identificato».

L’avvocata richiama inoltre l’attenzione sul silenzio che ha accompagnato la morte dell’animale, sottolineando la necessità di non lasciare che la vicenda cada nell’oblio.

«Ci sono morti che fanno rumore e morti che scivolano via nel silenzio. Quella di Coco, finora, è stata del secondo tipo, e questo silenzio è una seconda ingiustizia», aggiunge Bernardi. «Coco non era un caso mediatico: era una creatura viva, capace di paura e di dolore, e ha diritto alla giustizia quanto qualunque altra vittima. Siamo qui per fare il rumore che lei non ha potuto fare».