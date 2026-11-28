Presentato al Centro operativo della Polizia stradale di Lamezia Terme il sistema SARC3, in grado di rilevare automaticamente situazioni di pericolo e monitorare il traffico. Ogni anno sull’Autostrada del Mediterraneo vengono gestiti circa 1.300 incidenti e oltre 13mila soccorsi meccanici

Telecamere intelligenti, sensori, sistemi di lettura delle targhe e rilevamento automatico delle situazioni di allarme. Si rafforza il presidio tecnologico lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo con SARC3, il nuovo sistema presentato presso il Centro operativo della Polizia stradale (Cops) di Lamezia Terme, individuato per l’implementazione della piattaforma.

All’iniziativa hanno partecipato il sottosegretario al ministero dell’Interno Wanda Ferro, il direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato, prefetto Renato Cortese, i dirigenti dei compartimenti della Polizia stradale di Campania e Basilicata e la dirigente del compartimento Calabria Rosanna Ferranti. Per Anas erano presenti il direttore Tutela aziendale Riccardo Di Bernardini, il responsabile della struttura territoriale Calabria Luigi Mupo e il responsabile dell’Area gestione rete A2 Sandro Assunto.

Come funziona il nuovo sistema

La tecnologia si basa su una rete di sensori e telecamere fisse e orientabili, in grado di operare anche in condizioni di scarsa illuminazione, dislocati lungo l’autostrada e nelle aree sensibili. Immagini e dati vengono trasmessi attraverso la fibra ottica al centro di elaborazione e alle sale operative.

La piattaforma di analisi delle immagini è in grado di riconoscere automaticamente determinate situazioni di allarme, inviando una notifica agli operatori e predisponendo una scheda dell’evento da archiviare.

Il sistema di lettura delle targhe consentirà inoltre di monitorare il traffico veicolare lungo la dorsale autostradale, supportando le attività di controllo e la ricerca di veicoli o persone sospette.

Una sala operativa attiva 24 ore su 24

La sala operativa unificata di Lamezia Terme, che riunisce le funzioni delle precedenti centrali operative COC e COA, rappresenta il punto di coordinamento per la gestione dell’Autostrada del Mediterraneo e della viabilità ordinaria di competenza.

Attiva 24 ore su 24, gestisce le segnalazioni provenienti dalla strada, coordina le pattuglie e gli interventi di soccorso, segue in tempo reale l’evoluzione di incidenti, code, chiusure e situazioni critiche, operando in raccordo con Anas e gli altri soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze.

I numeri dell’Autostrada del Mediterraneo

Ogni anno lungo la A2 vengono gestiti mediamente circa 1.300 eventi incidentali, oltre 13mila soccorsi meccanici e più di 3.500 trasporti eccezionali.

L’infrastruttura si sviluppa per circa 440 chilometri, attraversando territori montani e costieri particolarmente complessi, con un centinaio di gallerie e oltre 200 fornici. Cinquantadue gallerie appartengono alla rete transeuropea dei trasporti TEN-T e sono soggette a specifici standard di sicurezza e monitoraggio.

Sul fronte dell’innovazione, Anas ha inoltre avviato il programma STIG, Sistema di telecontrollo impianti gallerie, che consente la supervisione da remoto delle condizioni del traffico e la gestione automatizzata degli scenari di rischio. Il programma interessa le 52 gallerie della A2 appartenenti alla rete TEN-T.

«È proprio attraverso la collaborazione tra Anas e Polizia di Stato, unendo uomini, competenze e tecnologia, che possiamo rendere ogni giorno le nostre strade più sicure», ha sottolineato il direttore Tutela aziendale di Anas Riccardo Di Bernardini.