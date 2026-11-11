Due giovani residenti nel comprensorio paolano sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nella serata del 6 novembre, con l’accusa di furto aggravato in abitazione ai danni di un imprenditore locale. Gli agenti, appostati in casa dal pomeriggio dopo la denuncia della moglie, hanno interrotto l’azione nei pressi della cassaforte.

Il 9 novembre il gip del Tribunale di Paola ha convalidato entrambi gli arresti, applicando l’obbligo di dimora nel comune di Cetraro e il divieto di allontanarsi dalle rispettive abitazioni dalle 20 alle 6:30.

La denuncia per gli ammanchi e l’appostamento in casa

L’intervento è nato dalla denuncia presentata nel pomeriggio del 6 novembre dalla moglie dell’imprenditore. La donna aveva segnalato ripetuti ammanchi di denaro, preziosi e oggetti di valore custoditi nella cassaforte dell’abitazione.

Gli investigatori della Squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Paola hanno quindi predisposto un servizio di osservazione e appostamento. Alcuni operatori sono rimasti all’interno della casa, mentre il denaro presente nella cassaforte è stato preventivamente tracciato.

Uno nell’abitazione, l’altro in attesa nell’auto

Secondo la ricostruzione della polizia, i due giovani hanno raggiunto l’abitazione in automobile e si sono divisi i compiti: uno è entrato in casa, mentre l’altro è rimasto nel veicolo, pronto alla fuga.

Gli agenti sono intervenuti quando stava per essere prelevata una consistente somma dalla cassaforte, bloccando entrambi.

Nel corso delle indagini sarebbero emersi elementi relativi anche a precedenti incursioni nella stessa abitazione. Gli investigatori attribuiscono ai due indagati sottrazioni di denaro e preziosi per un valore complessivo superiore a 50mila euro.

La convalida e le misure disposte dal gip

Dopo l’arresto, i due giovani sono stati posti ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Paola, informato dell’intervento.

All’udienza del 9 novembre il gip ha convalidato gli arresti e disposto nei loro confronti l’obbligo di dimora a Cetraro, accompagnato dalla permanenza nelle rispettive abitazioni durante la fascia notturna, dalle 20 alle 6:30.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Gli indagati sono presunti innocenti fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza.