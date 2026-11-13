Convalidato l’arresto del 38enne Antonino Michelizzi, fermato dopo un controllo della Polfer sul convoglio. Secondo l’ordinanza, avrebbe fornito false generalità e viaggiava con cinque buste di marijuana nella valigia e un biglietto per Asti

Era sottoposto agli arresti domiciliari a Rosarno, ma è stato controllato dalla Polizia ferroviaria a bordo di un treno, con cinque buste di marijuana nella valigia e un biglietto con destinazione Asti. È la ricostruzione contenuta nell’ordinanza con cui il gip del Tribunale di Paola, Maria Grazia Bellomusto, ha convalidato l’arresto di Antonino Michelizzi, 38 anni, e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento, depositato il 13 novembre 2026, riguarda le accuse provvisorie di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, evasione e false dichiarazioni sulla propria identità. Michelizzi, difeso dall’avvocato Matteo Cristiani, era stato arrestato nella notte dell’11 novembre.

Il controllo sul treno e le false generalità

Secondo quanto ricostruito dal giudice, il controllo è iniziato intorno alle 00:20 dell’11 novembre, sul convoglio 794, partito da Lamezia Terme Centrale e diretto a Roma Ostiense. Gli agenti del Reparto Stazione Roma Termini della Polfer, impegnati nel servizio di vigilanza a bordo, hanno notato un uomo seduto da solo nella seconda carrozza che si guardava intorno con atteggiamento guardingo.

Alla richiesta di identificarsi, Michelizzi avrebbe dichiarato di non avere documenti, fornendo un nome e una data di nascita diversi dai propri. La prima verifica nella banca dati non aveva restituito riscontri.

Gli agenti, però, hanno notato un portadocumenti nella tuta e lo hanno invitato a svuotare le tasche. Nel portatessere era presente la carta d’identità, che ha consentito di accertarne le reali generalità.

Il successivo controllo ha fatto emergere che l’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari, disposti dal Tribunale di Palmi l’11 febbraio 2026 nell’ambito di un procedimento per rapina.

Le cinque buste nella valigia e l’arresto a Paola

Gli operatori hanno quindi controllato il bagaglio. Prima dell’apertura, riferisce l’ordinanza, lo stesso Michelizzi aveva anticipato la presenza della sostanza.

All’interno della valigia sono state trovate cinque buste di cellophane. Nel frattempo il treno era arrivato alla stazione di Paola: gli agenti sono scesi insieme all’uomo e lo hanno accompagnato negli uffici del Commissariato.

Il narcotest ha identificato la sostanza come marijuana, per un peso complessivo lordo di 1.096,15 grammi. Il materiale è stato sequestrato e l’arresto è stato eseguito intorno alle 01:50 dell’11 novembre.

La decisione del gip sugli indizi di spaccio

La Procura ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Durante l’udienza Michelizzi si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il gip ha ritenuto sussistenti gravi indizi per le contestazioni. Per la detenzione ai fini di spaccio, l’ordinanza richiama il quantitativo sequestrato, la suddivisione in cinque buste, le modalità del trasporto e l’esito del narcotest.

Elementi che, nella valutazione cautelare del giudice, fanno ritenere che non si trattasse di una scorta destinata esclusivamente all’uso personale.

Quanto alle altre accuse, il provvedimento richiama il confronto tra le generalità dichiarate e quelle riportate sulla carta d’identità, oltre agli accertamenti sulla misura domiciliare in corso.

Perché il giudice ha disposto il carcere

Alla base della decisione c’è il rischio di reiterazione dei reati, che il gip desume dalle modalità della condotta e dai precedenti richiamati nell’ordinanza.

Il giudice attribuisce particolare rilievo al fatto che Michelizzi si sarebbe allontanato senza autorizzazione dall’abitazione in cui era ristretto, salendo sul treno con la sostanza e fornendo poi false generalità durante il controllo.

Proprio la violazione della misura già in atto ha portato il gip a considerare inadeguati nuovi arresti domiciliari e insufficienti misure meno restrittive. È stata quindi disposta la custodia in carcere.

L’ordinanza e il verbale di arresto saranno trasmessi anche al Tribunale di Palmi per le valutazioni di competenza.