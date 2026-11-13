Dal 16 novembre partono le attività dedicate agli studenti delle scuole medie e alle famiglie in vista delle iscrizioni 2027-2028. Tre open day tra dicembre e gennaio, laboratori a piccoli gruppi e la possibilità di diventare “Studente per un giorno”

Prenderà il via lunedì 16 novembre 2026 la campagna di orientamento dell’I.I.S. “Lucrezia della Valle” di Cosenza, rivolta agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie. In vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2027-2028, l’istituto propone lezioni in classe, open day con laboratori, incontri in streaming e visite organizzate con le scuole del territorio.

La campagna, intitolata «Della stessa sostanza dei sogni. Il tuo futuro comincia da qui», consentirà ai ragazzi di conoscere l’offerta formativa e confrontarsi con i docenti prima della scelta della scuola superiore.

I percorsi liceali del Lucrezia della Valle

L’offerta presentata dall’istituto comprende il Liceo Artistico, Musicale, Coreutico, delle Scienze Umane, delle Scienze Umane con opzione Economico-Sociale (LES) e Linguistico.

Le attività di orientamento saranno dedicate alle caratteristiche dei diversi percorsi, attraverso esperienze didattiche e momenti di presentazione degli insegnamenti e degli ambienti scolastici.

“Studente per un giorno”: partecipare alle lezioni

Tra le iniziative previste c’è “Studente per un giorno”, che permetterà agli alunni delle scuole medie di entrare nelle classi e seguire le lezioni.

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, secondo le specificità dei diversi indirizzi, con una disponibilità indicata di massimo sei studenti per giornata. L’obiettivo è offrire un’esperienza diretta della vita scolastica, utile a conoscere il percorso di interesse prima dell’iscrizione.

Open day: le date e gli orari dei laboratori

Sono tre gli open day con laboratori tematici, tutti in programma dalle 15 alle 18:

11 dicembre 2026;

15 gennaio 2027;

22 gennaio 2027.

Durante gli appuntamenti sarà possibile visitare gli ambienti, incontrare i docenti e partecipare ad attività pratiche e creative. I laboratori saranno organizzati in piccoli gruppi, con un massimo di dieci partecipanti per ogni ora.

Gli incontri di orientamento in streaming

Per chi non potrà partecipare in presenza, l’istituto ha programmato quattro incontri online:

1° dicembre 2026;

15 dicembre 2026;

12 gennaio 2027;

26 gennaio 2027.

Gli appuntamenti saranno suddivisi in fasce orarie dedicate ai diversi indirizzi. Il calendario dettagliato e le modalità di accesso sono consultabili attraverso i canali informativi della scuola.

Visite del martedì con le scuole medie

Una parte del programma è riservata ai gruppi delle scuole secondarie di primo grado, accompagnati dai propri docenti.

Le visite si terranno ogni martedì, con due turni mattutini: dalle 9 alle 11 e dalle 11:30 alle 13:30. Sono previsti momenti di presentazione dell’offerta formativa e di conoscenza dell’istituto.

Informazioni e prenotazioni

Il calendario completo e le indicazioni per partecipare sono disponibili nella locandina della campagna e nella pagina dedicata all’orientamento del Lucrezia della Valle.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a orientamento.lucreziadellavalle@gmail.com.