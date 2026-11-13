Il Pd regionale richiama i dati di Legambiente: 116 eventi estremi dal 2015 a settembre 2026, di cui 19 tra maggio e settembre di quest’anno. Il segretario Nicola Irto sollecita investimenti strutturali e un quadro pubblico degli interventi contro dissesto ed erosione costiera

Un piano pluriennale di messa in sicurezza del territorio e la pubblicazione del quadro aggiornato di finanziamenti, cantieri e opere ancora da realizzare. Sono le richieste del Pd Calabria, che critica le politiche di prevenzione del governo nazionale e della Giunta regionale, giudicandole insufficienti rispetto alla fragilità del territorio.

Il partito richiama i dati dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, secondo i quali in Calabria sono stati registrati 116 eventi climatici estremi dal 2015 a settembre 2026, di cui 19 tra maggio e settembre 2026.

Irto: investimenti strutturali contro il rischio climatico

«Questi dati dicono che urge una svolta nelle politiche di tutela del territorio», afferma Nicola Irto, senatore, segretario regionale del Pd e componente della Commissione Ambiente del Senato.

Il parlamentare richiama lo stanziamento nazionale di 165 milioni di euro nel biennio 2026-2027 destinato ai territori di Calabria, Sicilia e Sardegna colpiti dalle calamità dello scorso gennaio.

«Si tratta di risorse che vanno valutate rispetto all’entità dei danni e comunque accompagnate da un programma permanente di prevenzione», sostiene Irto. Alla Regione chiede inoltre di accelerare le opere contro il dissesto idrogeologico e l’erosione costiera, attraverso una programmazione adeguata.

La richiesta di rendere pubblici finanziamenti e cantieri

La proposta del Pd Calabria comprende manutenzione dei corsi d’acqua, consolidamento dei versanti e tutela delle coste, con particolare attenzione ai territori montani.

Il partito chiede che la Regione renda pubblico lo stato dei finanziamenti, dei cantieri e degli interventi ancora da attuare, per consentire una ricognizione delle attività di prevenzione.

Irto sollecita anche un coinvolgimento più ampio di Comuni e università nella pianificazione, insieme a risorse ritenute adeguate alle necessità dei territori.

Il disegno di legge presentato al Senato

Nella nota, il Pd ricorda che il 12 marzo 2026 Irto ha presentato al Senato un disegno di legge quadro per la prevenzione strutturale del rischio climatico e la resilienza territoriale nazionale.

La proposta prevede una programmazione pluriennale, il potenziamento delle opere di difesa del suolo e delle coste, un maggiore coordinamento tra Stato, Regioni e Comuni e procedure più rapide per l’erogazione dei ristori dopo le calamità.

«Bisogna smetterla di dare risposte soltanto dopo le emergenze», conclude il segretario regionale del Pd.