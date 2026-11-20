La Regione Calabria avvia una ricognizione delle associazioni che rappresentano le famiglie degli alunni con bisogni educativi speciali, per individuare quelle da coinvolgere nella Rete BES. L’indagine riguarda le organizzazioni attive sul territorio regionale nella tutela dei genitori, nell’inclusione scolastica e nella promozione del diritto allo studio.

La procedura è curata dal dipartimento Asset strategici, Attrazione degli investimenti e Saperi, in raccordo con i dipartimenti Salute e Welfare. Il riferimento è la legge regionale n. 20 del 2025, con le successive modifiche, che prevede un organismo di collaborazione tra Regione, scuola, servizi sanitari, enti locali e associazioni dei genitori.

La Rete dovrà favorire l’individuazione precoce dei bisogni educativi e la presa in carico tempestiva, contribuendo alla programmazione di interventi multidisciplinari e al monitoraggio delle risposte offerte agli studenti.

Un altro compito sarà affiancare la Regione nella redazione delle linee guida per l’inclusione scolastica e sociale degli studenti con disabilità. Il lavoro comprenderà anche gli interventi necessari per gli alunni che hanno bisogno della somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico o le uscite didattiche.

L’avviso richiama una definizione ampia dei bisogni educativi speciali. Oltre alla disabilità e ai disturbi specifici dell’apprendimento, considera i disturbi del linguaggio, delle abilità non verbali e della coordinazione motoria, l’ADHD, lo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. Comprende inoltre gli studenti con alto potenziale cognitivo o plusdotazione.

Possono partecipare le associazioni con o senza personalità giuridica, purché dotate di atto costitutivo e statuto dai quali risulti la finalità di tutela, rappresentanza e sostegno delle famiglie e dei genitori di studenti con BES.

Per aderire occorre compilare la scheda «Allegato A», sottoscritta dal legale rappresentante, descrivendo attività ed esperienze, consistenza associativa, diffusione territoriale, proposte e criticità rilevate. Il modulo consente anche di segnalare bisogni relativi alla dispersione scolastica e all’eventuale utilizzo dell’intelligenza artificiale a supporto dell’apprendimento.

La documentazione deve essere inviata alla PEC dipartimento.assetstrategici@pec.regione.calabria.it, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’indagine, con oggetto «Indagine esplorativa - Individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei genitori di alunni e studenti con BES».

Alla scheda possono essere aggiunti documenti che attestino l’attività e la rappresentatività dell’associazione, come statuto, numero degli associati e degli studenti rappresentati, presenza di sedi territoriali e progetti realizzati. In assenza di firma digitale, l’avviso richiede un documento di riconoscimento valido sottoscritto.

La partecipazione non dà automaticamente diritto a entrare nella Rete e non comporta finanziamenti o impegni contrattuali della Regione. Gli elementi raccolti saranno utilizzati per individuare le associazioni maggiormente rappresentative; l’esito sarà pubblicato sul sito istituzionale regionale.

Per informazioni è indicata la responsabile del procedimento Graziella Scicchitano, contattabile all’indirizzo gr.scicchitano@regione.calabria.it.