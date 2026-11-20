Accelerare la ricognizione del personale precario dell’Asp di Cosenza e avviare le procedure di stabilizzazione. È la richiesta della segreteria territoriale FSI-USAE, che torna sulla situazione di una platea stimata in circa 150 lavoratori e annuncia un incontro con la direzione aziendale per il 2 dicembre.

Il segretario territoriale Claudio Gentile riferisce di avere già inviato, l’11 novembre, una nota al direttore generale Angelo Vittorio Sestito, sollecitando l’avvio delle procedure richiamate dalla legge n. 234 del 2021.

Il sindacato non ritiene che la direzione abbia assunto una posizione contraria alle stabilizzazioni. «La nostra impressione è che il problema si voglia affrontare in maniera strutturata e organica», si legge nella nota. La questione sarà comunque posta al primo punto del confronto di dicembre.

Per FSI-USAE, il passaggio urgente è individuare con precisione i lavoratori in possesso dei requisiti. Su questa fase, l’organizzazione segnala un ritardo rispetto ai tempi che considera necessari per completare l’iter entro il 31 dicembre 2026. A confronto viene richiamata l’Azienda ospedaliera di Cosenza, che, secondo il sindacato, ha già pubblicato il bando dopo una ricognizione effettuata nei mesi precedenti.

La nota sottolinea il ruolo dei precari nell’emergenza-urgenza e nelle Case della comunità, servizi nei quali queste professionalità contribuiscono alla continuità dell’assistenza.

«Non è pensabile che personale indispensabile per il funzionamento dei servizi continui a vivere in una condizione di incertezza permanente, caratterizzata da continui rinnovi di contratti a tempo determinato», afferma FSI-USAE.

Sul piano economico, Gentile ritiene che i pensionamenti e il normale ricambio del personale possano offrire margini per le assunzioni. Si tratta di una valutazione del sindacato, che prospetta la possibilità di assorbire i precari aventi diritto anche senza risorse aggiuntive.

L’organizzazione riferisce infine di ricevere numerose richieste di chiarimento dai lavoratori e annuncia che continuerà a sollecitare l’Asp. L’obiettivo indicato è dare stabilità al personale e, insieme, rafforzare l’organizzazione dei servizi sanitari.