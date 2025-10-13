Sarà il gup Marilena Sculco a pronunciarsi sugli imputati del processo Recovery, che si svolge con rito abbreviato. Entra nel vivo il filone giudiziario che coinvolge i vertici del presunto clan “Lanzino-Patitucci” di Cosenza, accusati dalla Dda di Catanzaro di aver costituito una sospetta associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nel mirino dei magistrati Corrado Cubellotti e Vito Valerio – oggi in servizio presso la procura della Repubblica di Bari – sono finiti anche altri reati, aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione alle attività criminali. Si attendono nei prossimi giorni le richieste della pubblica accusa relative agli atti depositati davanti al primo giudice di merito.

Intanto a Cosenza prosegue l’istruttoria dibattimentale con l’escussione degli ufficiali di polizia giudiziaria, chiamati a ricostruire la struttura del presunto sodalizio e dei sottogruppi collegati alla cosca degli italiani. Le attività investigative, particolarmente complesse e articolate, hanno già portato all’esame di una parte dei materiali disponibili, ma il lavoro in aula continua per delineare con precisione la rete criminale.

Va ricordato che il processo Recovery nasce dall’inchiesta Reset, che aveva già visto concludersi i processi di primo grado sia ordinario sia abbreviato. Per quanto riguarda il rito ordinario di Recovery, la prossima udienza è fissata per il 23 ottobre.

Processo Recovery, gli imputati ammessi al rito abbreviato

Gianfranco Sgangaù

Gaetano Bartone

Michele Rende

Stefano Casole

Manuel Esposito

Francesco Greco (pentito)

Michele Di Puppo

Francesco Costantino De Luca

Massimiliano Lo Polito

Salvatore Pati

Ivan Montualdista

Marco D'Alessandro

Francesco Patitucci

Simone Ferrise

Antonio Illuminato

Alessandro Morrone

Dimitri Bruno

Marco Lucanto

Andrea D'Elia

Pietro Mazzei

Carmelo Silano

Giuseppe Bartolomeo

Filippo Occhiuzzo

Pietro De Mari

Antonio Capitano

Armando De Vuono

Vanessa De Vuono

Daniela Monaco

Simone Carrieri

Agnese Crocco

Manuel Prezioso

Luca Trotta

Francesco Grupillo

Nadia Lo Polito

Francesco La Cava

Roberto Porcaro

Simone De Marco

Michele Gedeone

Francesco Gentile

Claudio Giannini

Danilo Forte

Domenico Chimenti

Pasquale Germano

Augusto Cardamone

Pamela D'Ambrosio

Christian Pati

Paolo Elia

Aurelio Pittino

Alessandro Meduri

Filippo Meduri

Francesco Meduri

Pierangelo Meduri

