Riprende l’attività nel filone processuale nel quale sono imputati i vertici del clan degli italiani, a cominciare dal boss Francesco Patitucci
Sarà il gup Marilena Sculco a pronunciarsi sugli imputati del processo Recovery, che si svolge con rito abbreviato. Entra nel vivo il filone giudiziario che coinvolge i vertici del presunto clan “Lanzino-Patitucci” di Cosenza, accusati dalla Dda di Catanzaro di aver costituito una sospetta associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nel mirino dei magistrati Corrado Cubellotti e Vito Valerio – oggi in servizio presso la procura della Repubblica di Bari – sono finiti anche altri reati, aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione alle attività criminali. Si attendono nei prossimi giorni le richieste della pubblica accusa relative agli atti depositati davanti al primo giudice di merito.
Intanto a Cosenza prosegue l’istruttoria dibattimentale con l’escussione degli ufficiali di polizia giudiziaria, chiamati a ricostruire la struttura del presunto sodalizio e dei sottogruppi collegati alla cosca degli italiani. Le attività investigative, particolarmente complesse e articolate, hanno già portato all’esame di una parte dei materiali disponibili, ma il lavoro in aula continua per delineare con precisione la rete criminale.
Va ricordato che il processo Recovery nasce dall’inchiesta Reset, che aveva già visto concludersi i processi di primo grado sia ordinario sia abbreviato. Per quanto riguarda il rito ordinario di Recovery, la prossima udienza è fissata per il 23 ottobre.
Processo Recovery, gli imputati ammessi al rito abbreviato
- Gianfranco Sgangaù
- Gaetano Bartone
- Michele Rende
- Stefano Casole
- Manuel Esposito
- Francesco Greco (pentito)
- Michele Di Puppo
- Francesco Costantino De Luca
- Massimiliano Lo Polito
- Salvatore Pati
- Ivan Montualdista
- Marco D'Alessandro
- Francesco Patitucci
- Simone Ferrise
- Antonio Illuminato
- Alessandro Morrone
- Dimitri Bruno
- Marco Lucanto
- Andrea D'Elia
- Pietro Mazzei
- Carmelo Silano
- Giuseppe Bartolomeo
- Filippo Occhiuzzo
- Pietro De Mari
- Antonio Capitano
- Armando De Vuono
- Vanessa De Vuono
- Daniela Monaco
- Simone Carrieri
- Agnese Crocco
- Manuel Prezioso
- Luca Trotta
- Francesco Grupillo
- Nadia Lo Polito
- Francesco La Cava
- Roberto Porcaro
- Simone De Marco
- Michele Gedeone
- Francesco Gentile
- Claudio Giannini
- Danilo Forte
- Domenico Chimenti
- Pasquale Germano
- Augusto Cardamone
- Pamela D'Ambrosio
- Christian Pati
- Paolo Elia
- Aurelio Pittino
- Alessandro Meduri
- Filippo Meduri
- Francesco Meduri
- Pierangelo Meduri
- Mario Piromallo
- Antonio Sirangelo
- Franco Scorza
- Leonardo Bevilacqua
- Giuseppe Trimboli
- Francesco Strangio
- Vncenzo Caputo
- Cesare Quarta
- Giuseppe Morrone
- Danilo Turboli
- Rolando Liguori
- Cosimo Abbruzzese
- Emanuele Apuzzo
- Carlo Bruno
- Umberto Cacozza
- Luigia Capitano
- Luigi Antonio Garofalo
- Alessandro Mazzei
- Giuseppe Provenzano
- Luigi Ricca
- Mattia Namik Sposato
- Alberto Turboli