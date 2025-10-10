Prosegue in Corte d’Assise il processo Recovery, l’inchiesta della Dda di Catanzaro sulla presunta associazione a delinquere dedita al narcotraffico e ad altri reati, riconducibile al cosiddetto clan degli italiani. Durante l’ultima udienza è stato ascoltato come teste qualificato l’agente Silvestri, della Squadra Mobile di Cosenza, che ha fornito ulteriori elementi investigativi sul gruppo guidato da Antonio Illuminato.

L’agente ha illustrato le ipotesi associative e i reati “fine” attribuiti al sodalizio. Tra le operazioni contestate emergono episodi di furto di autovetture nella zona dell’area urbana ai danni di un soggetto di Cirò Marina, nonché atti intimidatori, tra cui un incendio a un parrucchiere di Rende. Silvestri ha spiegato che, secondo le indagini, alcuni messaggi cifrati sarebbero stati inviati da Lucanto e altri affiliati a Illuminato, in relazione a reati consumati a scopo intimidatorio.

Tra gli episodi riferiti, Silvestri ha menzionato messaggi intercorsi nell’aprile 2021 tra Illuminato e Lucanto, recatisi più volte al bar del paese, e la successiva presenza di Morrone e Casole presso l’abitazione di Lucanto nel pomeriggio del 9 aprile. Sempre in quella circostanza sarebbero state lasciate bottigliette a scopo intimidatorio, collegabili a una concessionaria attraverso l’uso di un servizio di messaggistica su citofonini in via Panebianco.

Inoltre, secondo l’agente, ci sarebbero stati contatti tra Lucanto e Illuminato legati alla richiesta di sostanze stupefacenti, mentre ulteriori atti intimidatori – definiti “arrostisci” – sarebbero stati pianificati come intimidazioni indirette. Alcuni episodi, come l’incendio, sarebbero stati ideati a scopo estorsivo, seppur al momento resti una contestazione da verificare in dibattimento.

Tra i fatti oggetto di ricostruzione, Silvestri ha ricordato che Patitucci, soprannominato “Zio” da Illuminato, risultava positivo al Covid e che erano stati riscontrati verbali della polizia relativi a violazioni delle prescrizioni sanitarie. Inoltre, il teste ha riferito della ricostruzione di un atto intimidatorio presso la concessionaria attribuito a Morrone in base al riscontro di abbigliamento e calzature osservate anche nei pressi di un cantiere.

L’udienza ha così approfondito le dinamiche interne al gruppo Illuminato, le modalità operative e le intercettazioni relative a furti, incendi e atti intimidatori, fornendo ulteriori elementi che la pubblica accusa intende utilizzare per sostenere la presenza di una struttura associativa finalizzata a più reati. L’esame di Silvestri continuerà il 23 ottobre, con l’obiettivo di completare l’esame dei testi e verificare la fondatezza delle ipotesi investigative su Illuminato e i suoi emissari nella Presila cosentina. Poi inizierà il controesame del collegio difensivo.

Recovery, i nomi degli imputati che hanno scelto il rito ordinario

Salvatore Ariello – difeso dagli avvocati Fiorella Bozzarello e Giorgia Greco

Luigi Avolio – difeso dagli avvocati Raffaele Brescia e Cesare Badolato

Bruno Bartolomeo – difeso dall’avvocato Mario Scarpelli

Federica Bartucci – difesa dagli avvocati Giuseppe e Marcello Manna

Antonio Basile – difeso dagli avvocati Tanja Argirò e Luca Acciardi

Toni Berisa – difeso dall’avvocato Evis Sema

Enzo Bertocco – difeso dall’avvocato Maurizio Nucci

Antonio Bevilacqua alias “Il Topo” – difeso dagli avvocati Luigi Luppino e Domenico Caputo

Armando Bevilacqua – difeso dall’avvocato Domenico Caputo

Luca Bevilacqua – difeso dall’avvocato Giuseppe Malvasi

Bruno Francesco Calvelli – difeso dall’avvocato Aldo Zagarese

Guerino Campobasso – difeso dall’avvocato Angelo Pugliese

Antonio Caputo detto “Totonno” – difeso dall’avvocato Mario Scarpelli

Antonio Francesco Caputo – difeso dall’avvocato Antonio Quintieri

Giuseppe Carolei – difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese

Giuliano Caruso – difeso dagli avvocati Elide Chiappetta e Maurizio Nucci

Luisiana Castiglia – difesa dagli avvocati Filippo Cinnante e Maurizio Nucci

(Continua a leggere in basso)

Michael Stephen Castorina – difeso dall’avvocato Vincenzo Vitello

Giuseppe Chianello – difeso dall’avvocato Angela Caputo

Daniel Chimenti – difeso dagli avvocati Mauro Gaudio e Carmela Taranto

Elmiro Chimenti – difeso dall’avvocato Amabile Cuscino

Fabio Ciarlo – difeso dall’avvocato Filippo Cinnante

Egidio Cipolla – difeso dall’avvocato Antonio Quintieri

Fabiano Ciranno – difeso dagli avvocati Giancarlo Greco e Cesare Badolato

Cesare Conte – difeso dall’avvocato Fiorella Bozzarello

Umberto Franco Conforti – difeso dagli avvocati Cristian Cristiano e Marcello Manna

Fatjona Dalipaj

Adolfo D’Ambrosio detto “Bomber” – difeso dall’avvocato Cesare Badolato

Attilio D’Elia detto “Christian” – difeso dagli avvocati Maurizio Nucci e Roberta Provenzano

Massimiliano D’Elia – difeso dall’avvocato Fiorella Bozzarello

Valentino De Francesco – difeso dagli avvocati Cesare Badolato e Cesira Staffa

Francesco De Grandis – difeso dall’avvocato Ugo Ledonne

Maurizio Della Cananea – difeso dall’avvocato Giuseppe De Marco

Maria De Rose – difeso dall’avvocato Cristian Cristiano

Mattia De Rose – difeso dall’avvocato Cristian Cristiano

Michele Di Puppo – difeso dagli avvocati Angelo Pugliese e Gianluca Garritano

Immacolata Erra – difesa dall’avvocato Mario Scarpelli

Milva Esposito – difesa dall’avvocato Antonio Quintieri

(Continua a leggere in basso)

Gianluca Fantasia – difeso dall’avvocato Maurizio Nucci

Marco Foggetti – difeso dall’avvocato Luca Acciardi

Riccardo Gaglianese – difeso dall’avvocato Antonio Quintieri

Cristian Giordano – difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese

Giuseppe Gozzi – difeso dall’avvocato Crisian Cristiano

Paolo Greco – difeso dall’avvocato Francesco Gelsomino

Francesco Guarnieri – difeso dall’avvocato Aurora Sangermano

Salvatore Guido – difeso dagli avvocati Giorgia Greco e Tanja Argirò

Silvia Guido – difesa dagli avvocati Giorgia Greco e Tanja Argirò

Pier Paolo Guzzo – difeso dagli avvocati Filippo Cinnante e Gaetano Maria Bernaudo

Giuseppe La Cava – difeso dall’avvocato Angelo Nicotera

Salvatore La Cava – difeso dall’avvocato Pietro Bertone e Michelangelo Russo

Francesco Le Piane – difeso dall’avvocato Andrea Sarro

Carmine Lio – difeso dall’avvocato Natasha Gardi

Giuseppe Longo – difeso dall’avvocato Stefano Gambaro

Luciano Lupo – difeso dall’avvocato Antonio Quintieri

Barbara Marchiotti – difeso dall’avvocato Filippo Cinnante

Francesco Marchiotti – difeso dall’avvocato Filippo Cinnante

Pietro Mazza – difeso dagli avvocati Maurizio Nucci e Alessandra Rizzuto

Ottavio Mignolo – difeso dall’avvocato Andrea Sarro

Kevin Montalto – difeso dall’avvocato Giorgia Greco

Antonio Morrone – difeso dall’avvocato Ilaria Commis

(Continua a leggere in basso)

Francesco Mosciaro – difeso dagli avvocati Antonio Quintieri e Aldo Iirillo

Attilio Mustica – difeso dall’avvocato Francesca Abbruzzese

Tatjana Natale – difesa dall’avvocato Angelo Nicotera

Stefano Noblea – difeso dall’avvocato Roberta Amendola

Luisa Rosanna Occhiuto – difesa dall’avvocato Filippo Cinnante

Pamela Falvo Occhiuto – difeso dall’avvocato Filippo Cinnante

Antonio Parise – difeso dall’avvocato Amabile Cuscino

Roberto Pasqua – difeso dall’avvocato Antonio Vanadia

Karin Pati – difesa dall’avvocato Angelo Pugliese

Rosina Pati – difesa dall’avvocato Cristian Cristiano

Patrick Patitucci – difeso dall’avvocato Angiolino Franco

Antonella Pescatore – difesa dall’avvocato Maurizio Nucci

Richelmo Picarelli

Giada Pino – difeso dall’avvocato Antonio Quintieri

Vittorio Pino – difeso dall’avvocato Antonio Quintieri

Diego Porco – difeso dagli avvocati Marcello Manna e Giuseppe Manna

Angelina Presta – difesa dagli avvocati Mario Scarpelli e Gianluca Garritano

Massimiliano Presta – difeso dall’avvocato Rosa Rita Giampetruzzi

Luigi Joi Principato – difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese

Andrea Pugliese – difeso dall’avvocato Antonio Ingrosso

Simona Pugliese – difesa dall’avvocato Antonio Ingrosso

(Continua a leggere in basso)