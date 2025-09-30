Prosegue il processo “Recovery”, l’inchiesta della Dda di Catanzaro sulla presunta associazione a delinquere dedita al narcotraffico, collegata al cosiddetto clan degli italiani e ai sottogruppi criminali locali. Oggi, in Corte d’Assise, si è tenuto il controesame del commissario di polizia Donato, volto a mettere in discussione i riscontri investigativi raccolti dalla Squadra Mobile di Cosenza e dal teste qualificato, già sentito nel corso del dibattimento.

L’avvocato Antonio Ingrosso, difensore di Andrea Pugliese, ha interrogato Donato sul proprio assistito relativamente ai presunti contatti con membri dell’associazione, sostenendo dal suo punto di vista l’assenza di prove concrete. Per Salvatore Ariello, rappresentato dall’avvocato Fiorella Bozzarello, il controesame si è concentrato anche sull’uso dell’alias “Nasone”, mai effettivamente attribuito all’imputato in altre operazioni. Il legale Bozzarello ha condotto domande difensive anche per Cesare Conte, mentre l’avvocato Cesare Badolato, a tutela di Luigi Avolio, ha sottolineato la mancata conoscenza del territorio di Acri da parte del suo assistito.

Il legale di Francesco e Barbara Marchiotti, Filippo Cinnante, ha evidenziato che i due non avrebbero mai incontrato né Michele Di Puppo né Antonio Illuminato, né sarebbero mai stati censiti presso l’abitazione del boss Francesco Patitucci. Analogo assetto difensivo per Pamela Falvo Occhiuto, che secondo l’avvocato Cinnante non hanno avuto contatti con Marco d’Alessandro: assenza di riscontri investigativi.

Particolare attenzione è stata rivolta a Gianluca Fantasia, con l’avvocato Maurizio Nucci a “contestare” l’uso del materiale probatorio proveniente dal processo Reset, su cui si baserebbero alcuni elementi di Recovery. La difesa di Fantasia ha fatto intendere che l’imputato non ha mai avuto contatti con altri imputati, né è mai stato presente a casa Patitucci o ha pianificato incontri con i soggetti coinvolti.

Domande difensive sono state inoltre rivolte a Bruno Bartolomeo (difeso dall’avvocato Mario Scarpelli), Riccardo Gaglianese (difeso dagli avvocato Antonio Quintieri e Natale Occhiuto), Francesco Mosciaro (difeso dagli avvocati Antonio Quintieri e Natale Occhiuto) e Valentino De Francesco. Quest’ultimo, difeso dall’avvocato Cesira Staffa, sarebbe stato indicato da Patitucci quale referente per lo spaccio in via Panebianco a Cosenza e inoltre che le conversazioni intercettate farebbero riferimento a prestiti o scambi non collegati a attività criminali. Ma il Riesame del pm si è parlato di soldi legati all’usura.

Per Paolo Recchia, assistito dall’avvocato Cristian Cristiano, la difesa ha messo in chiaro l’assenza di rapporti con Lucanto e Illuminato, così come con il gruppo Abbruzzese. Rilevanti le domande del difensore sul fatto che non poteva essere Recchia la persona che intorno alle 21 di sera del periodo investigato dalla Dda che si presentò sotto casa di Lucanto, il quale poco prima aveva messaggiato con Illuminato facendo forse riferimento a una cessione di droga. Sempre la difesa di Umberto Franco Conforti, invece, ha escluso contatti rilevanti in una sala giochi con Marco d’Alessandro.

L’avvocato Tanja Argirò, a difesa di Antonio Basile, avrebbe ha scandagliato il tema del “Sistema” dello spaccio cosentino facendo riferimento alla moltitudine di operazioni antidroga condotte dall’autorità giudiziaria su Cosenza negli ultimi 15 anni, mentre l’avvocato Luca Acciardi, per Marco Foggetti, ha messo in luce come i reati contestati – rapine, usura ed estorsioni – sarebbero riconducibili anche ad attività ordinarie, distinte dalle condotte associative.

Secondo l’indagine, inoltre, la struttura di Recovery avrebbe coperto il periodo successivo a Reset, senza collegare Piromallo (ad esempio) a cessioni di sostanze stupefacenti contestate invece a Reset in concorso con Andrea Greco, indicato come membro del narcotraffico degli “zingari” di via Popilia. Temi difensivi che puntano a dimostrare come non vi fosse unitarietà nelle condotte in contraddizione con l’assunto investigativo della “confederazione”.

Infine, il pubblico ministero Corrado Cubellotti ha concentrato alcune domande sul ruolo di Silvia Guido e di Porcaro, evidenziando come Patitucci, in un’intercettazione, avrebbe indicato a De Francesco i soldi da consegnare alla presunta contabile dell’organizzazione, ex moglie di “Te Piasse”. Nella prossima udienza sarà sentito un altro teste qualificato di polizia giudiziaria.

Recovery, i nomi degli imputati che hanno scelto il rito ordinario

Salvatore Ariello – difeso dagli avvocati Fiorella Bozzarello e Giorgia Greco

Luigi Avolio – difeso dagli avvocati Raffaele Brescia e Cesare Badolato

Bruno Bartolomeo – difeso dall’avvocato Mario Scarpelli

Federica Bartucci – difesa dagli avvocati Giuseppe e Marcello Manna

Antonio Basile – difeso dagli avvocati Tanja Argirò e Luca Acciardi

Toni Berisa – difeso dall’avvocato Evis Sema

Enzo Bertocco – difeso dall’avvocato Maurizio Nucci

Antonio Bevilacqua alias “Il Topo” – difeso dagli avvocati Luigi Luppino e Domenico Caputo

Armando Bevilacqua – difeso dall’avvocato Domenico Caputo

Luca Bevilacqua – difeso dall’avvocato Giuseppe Malvasi

Bruno Francesco Calvelli – difeso dall’avvocato Aldo Zagarese

Guerino Campobasso – difeso dall’avvocato Angelo Pugliese

Antonio Caputo detto “Totonno” – difeso dall’avvocato Mario Scarpelli

Antonio Francesco Caputo – difeso dall’avvocato Antonio Quintieri

Giuseppe Carolei – difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese

Giuliano Caruso – difeso dagli avvocati Elide Chiappetta e Maurizio Nucci

Luisiana Castiglia – difesa dagli avvocati Filippo Cinnante e Maurizio Nucci

Michael Stephen Castorina – difeso dall’avvocato Vincenzo Vitello

Giuseppe Chianello – difeso dall’avvocato Angela Caputo

Daniel Chimenti – difeso dagli avvocati Mauro Gaudio e Carmela Taranto

Elmiro Chimenti – difeso dall’avvocato Amabile Cuscino

Fabio Ciarlo – difeso dall’avvocato Filippo Cinnante

Egidio Cipolla – difeso dall’avvocato Ugo Ledonne

Fabiano Ciranno – difeso dagli avvocati Giancarlo Greco e Cesare Badolato

Cesare Conte – difeso dall’avvocato Fiorella Bozzarello

Umberto Franco Conforti – difeso dagli avvocati Cristian Cristiano e Marcello Manna

Fatjona Dalipaj

Adolfo D’Ambrosio detto “Bomber” – difeso dall’avvocato Cesare Badolato

Attilio D’Elia detto “Christian” – difeso dagli avvocati Maurizio Nucci e Roberta Provenzano

Massimiliano D’Elia – difeso dall’avvocato Fiorella Bozzarello

Valentino De Francesco – difeso dagli avvocati Cesare Badolato e Cesira Staffa

Francesco De Grandis – difeso dall’avvocato Ugo Ledonne

Maurizio Della Cananea – difeso dall’avvocato Giuseppe De Marco

Maria De Rose – difeso dall’avvocato Cristian Cristiano

Mattia De Rose – difeso dall’avvocato Cristian Cristiano

Michele Di Puppo – difeso dagli avvocati Angelo Pugliese e Gianluca Garritano

Immacolata Erra – difesa dall’avvocato Mario Scarpelli

Milva Esposito – difesa dall’avvocato Antonio Quintieri

Gianluca Fantasia – difeso dall’avvocato Maurizio Nucci

Marco Foggetti – difeso dall’avvocato Luca Acciardi

Riccardo Gaglianese – difeso dall’avvocato Antonio Quintieri

Cristian Giordano – difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese

Giuseppe Gozzi – difeso dall’avvocato Crisian Cristiano

Paolo Greco – difeso dall’avvocato Francesco Gelsomino

Francesco Guarnieri – difeso dall’avvocato Aurora Sangermano

Salvatore Guido – difeso dagli avvocati Giorgia Greco e Tanja Argirò

Silvia Guido – difesa dagli avvocati Giorgia Greco e Tanja Argirò

Pier Paolo Guzzo – difeso dagli avvocati Filippo Cinnante e Gaetano Maria Bernaudo

Giuseppe La Cava – difeso dall’avvocato Angelo Nicotera

Salvatore La Cava – difeso dall’avvocato Pietro Bertone e Michelangelo Russo

Francesco Le Piane – difeso dall’avvocato Andrea Sarro

Carmine Lio – difeso dall’avvocato Natasha Gardi

Giuseppe Longo – difeso dall’avvocato Stefano Gambaro

Luciano Lupo

Barbara Marchiotti – difeso dall’avvocato Filippo Cinnante

Francesco Marchiotti – difeso dall’avvocato Filippo Cinnante

Pietro Mazza – difeso dagli avvocati Maurizio Nucci e Alessandra Rizzuto

Ottavio Mignolo – difeso dall’avvocato Andrea Sarro

Kevin Montalto – difeso dall’avvocato Giorgia Greco

Antonio Morrone – difeso dall’avvocato Ilaria Commis

Francesco Mosciaro – difeso dagli avvocati Antonio Quintieri e Aldo Iirillo

Attilio Mustica – difeso dall’avvocato Francesca Abbruzzese

Tatjana Natale – difesa dall’avvocato Angelo Nicotera

Stefano Noblea – difeso dall’avvocato Roberta Amendola

Luisa Rosanna Occhiuto – difesa dall’avvocato Filippo Cinnante

Pamela Falvo Occhiuto – difeso dall’avvocato Filippo Cinnante

Antonio Parise – difeso dall’avvocato Amabile Cuscino

Roberto Pasqua – difeso dall’avvocato Antonio Vanadia

Karin Pati – difesa dall’avvocato Angelo Pugliese

Rosina Pati – difesa dall’avvocato Cristian Cristiano

Patrick Patitucci – difeso dall’avvocato Angiolino Franco

Antonella Pescatore – difesa dall’avvocato Maurizio Nucci

Richelmo Picarelli

Giada Pino – difeso dall’avvocato Antonio Quintieri

Vittorio Pino – difeso dall’avvocato Antonio Quintieri

Diego Porco – difeso dagli avvocati Marcello Manna e Giuseppe Manna

Angelina Presta – difesa dagli avvocati Mario Scarpelli e Gianluca Garritano

Massimiliano Presta – difeso dall’avvocato Rosa Rita Giampetruzzi

Luigi Joi Principato – difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese

Andrea Pugliese – difeso dall’avvocato Antonio Ingrosso

Simona Pugliese – difesa dall’avvocato Antonio Ingrosso

