Aperte le candidature per il nuovo procuratore della Repubblica di Paola. A breve distanza dalla decisione del Plenum di trasferire Domenico Fiordalisi per incompatibilità ambientale, la Quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha bandito il concorso per l’incarico direttivo dell’ufficio inquirente tirrenico.

Si apre così la procedura per individuare il successore di Fiordalisi, mentre prende forma anche la nuova destinazione del magistrato. La Terza commissione del Csm ha individuato per lui la Procura generale di Bari, con funzioni di sostituto procuratore generale.

Il trasferimento e le tensioni nell’ufficio

La vicenda era approdata al Plenum dopo una relazione del procuratore generale di Catanzaro, Giuseppe Lucantonio, datata 30 ottobre 2025. Il documento aveva portato all’attenzione del Csm contrasti interni alla Procura di Paola, scelte operative contestate e presunte anomalie nella gestione dell’attività giudiziaria. Le criticità segnalate riguardavano i rapporti tra Fiordalisi e i sostituti, oltre alle interlocuzioni con la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e con la polizia giudiziaria.

Il confronto davanti al Plenum era durato oltre tre ore. La consigliera della Prima commissione Bernadette Nicotra aveva sostenuto l’archiviazione del procedimento, mentre il consigliere Michele Forziati si era espresso per il trasferimento in una sede esterna al distretto giudiziario di Catanzaro. Erano intervenuti anche Fiordalisi, il suo difensore, l’avvocato Nicola Carratelli, e altri sette consiglieri.

Al termine della discussione, il vicepresidente Fabio Pinelli aveva posto la questione ai voti: 19 consiglieri si erano pronunciati per il trasferimento, otto per l’archiviazione e uno si era astenuto. Da quella decisione discendono ora la procedura per individuare il nuovo procuratore di Paola e il percorso per l’assegnazione di Fiordalisi alla Procura generale di Bari.