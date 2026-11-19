Loretta Sicoli coordinerà la riorganizzazione di Avanti PSI nella città di Cosenza, mentre a Amedeo Gabriele è affidata la guida del gruppo che accompagnerà la federazione provinciale al congresso. Sono le due novità per il Cosentino annunciate dal segretario regionale Luigi Incarnato, che ha comunicato anche gli incarichi per le federazioni di Vibo Valentia e Crotone e l’avvio della struttura giovanile calabrese.

A Cosenza due percorsi distinti

Nel capoluogo, Sicoli avrà il compito di aprire il confronto con i quartieri, le associazioni e le realtà civiche e sociali. L’obiettivo indicato nella nota è arrivare a una proposta per la città in vista delle comunali del 2027. Il comunicato non indica candidature né alleanze.

Sul piano provinciale, con Amedeo Gabriele, di Acri, lavoreranno Fabio Angilica, di Cetraro, Vincenzo Tamburi, già sindaco di San Basile, e Antonio Basile, già sindaco di Belsito. Il gruppo dovrà coinvolgere le realtà locali, raccogliere il contributo di amministratori e associazioni e preparare il congresso della federazione. La segreteria chiede di arrivarci in tempi brevi, ma non ha indicato una data.

I commissari a Vibo e Crotone, tre incarichi per Avanti Giovani

A Vibo Valentia la riorganizzazione della federazione è stata affidata al commissario Giacomo Curigliano. A Crotone lo stesso incarico va a Tommaso Paonessa. I due dovranno lavorare alle nuove adesioni, alla ricostruzione delle strutture territoriali e alla preparazione dei congressi provinciali.

Parte anche il percorso per costituire Avanti Giovani Calabria. A Manuel Politano, Fabio Pittelli e Giuseppe Perugino è stato affidato il compito di organizzare la campagna di adesioni e costruire una rete giovanile nelle province.

Alla riorganizzazione interna il partito affianca una consultazione aperta a iscritti, simpatizzanti, amministratori locali, associazioni, sindacati, imprese e volontariato. Tra i temi indicati da Incarnato ci sono lavoro, sanità, gestione dell’acqua e infrastrutture, oltre al dissesto idrogeologico, alla tutela del patrimonio boschivo e alle opportunità per i giovani.