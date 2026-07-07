È nata in ambulanza, prima che il mezzo di soccorso riuscisse ad arrivare in ospedale. Protagonista della vicenda, avvenuta all'alba nel Cosentino, è la piccola Lucy, venuta alla luce grazie al tempestivo intervento dell'équipe del 118 di Acri, chiamata ad assistere una donna di Bisignano, in travaglio avanzato, durante il trasferimento verso il presidio ospedaliero. L'allarme è scattato intorno alle 6 del mattino. Ricevuta la richiesta di intervento, il personale sanitario ha raggiunto rapidamente la paziente e, alle 6.22, ha avviato il trasporto verso l'ospedale. Durante il tragitto, però, il parto è entrato nella fase conclusiva e non è stato più possibile attendere l'arrivo al punto nascita.

L'equipaggio ha quindi trasformato l'ambulanza in una sala parto d'emergenza. Alle 6.52 la piccola Lucy è venuta al mondo all'interno del mezzo di soccorso, assistita dalla dottoressa Alessandra Capodiferro, medico del servizio di emergenza-urgenza 118, con il supporto dell'infermiere Stefano Tunnera e dell'autista soccorritore Sergio Calabrese, che hanno operato in perfetta sinergia per garantire la sicurezza della madre e della neonata. L'intervento si è concluso senza complicazioni e, al termine delle operazioni, sia la mamma sia la bambina sono risultate in buone condizioni di salute.