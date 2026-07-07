La rassegna, diretta da Steve Della Casa e organizzata da Giada Falcone, unirà proiezioni, incontri e workshop. Il programma completo sarà presentato il 10 luglio a Cosenza

Quattro giorni di cinema, cultura e valorizzazione del territorio in uno dei borghi più suggestivi della Calabria. Dal 22 al 25 luglio torna a San Nicola Arcella l'Iconic Film Fest, la rassegna cinematografica che coniuga il linguaggio audiovisivo con la promozione del patrimonio paesaggistico e culturale del territorio.

Prodotto da Clement Film House, il festival è realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di San Nicola Arcella e della Pro Loco, con l'organizzazione di Giada Falcone, direttrice della Moema Academy di Cosenza. Alla direzione artistica è confermato Steve Della Casa, critico cinematografico e tra i più autorevoli divulgatori italiani del settore.

Anche per questa edizione il borgo sarà il cuore della manifestazione. Le stradine del centro storico e l'area del Belvedere diventeranno il palcoscenico naturale di proiezioni, incontri, workshop e momenti di confronto tra pubblico, registi, attori, musicisti e professionisti del cinema. Il Belvedere, in particolare, si trasformerà ancora una volta in un suggestivo cinema sotto le stelle, offrendo un'esperienza che unisce spettacolo e paesaggio.

L'obiettivo della manifestazione è quello di creare uno spazio di dialogo tra le diverse arti, raccontando il cinema nelle sue molteplici declinazioni e, allo stesso tempo, contribuendo alla promozione turistica e culturale di San Nicola Arcella e dell'intero territorio calabrese.

Il programma completo e gli ospiti della nuova edizione saranno presentati venerdì 10 luglio alle ore 11, nel corso della conferenza stampa in programma nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza. All'incontro parteciperanno gli organizzatori e le istituzioni coinvolte, che illustreranno il calendario degli appuntamenti e le personalità attese al festival.

L'iniziativa è stata presentata nell'ambito dell'Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2026.