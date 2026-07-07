L’avviso del Bando Aiuti per le imprese è stato pubblicato sul portale del Comune
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Il Comune di Rende ha pubblicato sul proprio portale online l’Avviso del Bando Aiuti per le imprese compreso in Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027. Il Bando Aiuti, presentato il primo luglio scorso presso il Cinema Santa Chiara, nel cuore del Centro Storico, contempla finanziamenti fino a 40mila euro per le aziende, già operative da tempo o di nuova costituzione (in questo caso, non oltre sei mesi prima della pubblicazione dell’Avviso) che vorranno investire sul territorio cittadino.
I fondi disponibili per le città di Cosenza e Rende ammontano a 1.546.306,67 euro complessivi, di cui 800.000 al Capoluogo e 746.306,67 a Rende. Entrambe le città hanno deciso di riservare 400.000 euro a chi investe nel rispettivo centro storico.