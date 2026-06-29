I Carabinieri della Compagnia di Rende hanno identificato i presunti autori dei colpi che nei giorni scorsi hanno scosso la serenità della cittadina alle porte di Cosenza. Le indagini avrebbero permesso di dare un volto ai presunti componenti della banda di ladri che ha recentemente preso di mira diverse attività commerciali del territorio.

L'escalation di furti ha interessato prevalentemente bar e pub dell'area urbana tra Cosenza e Rende, alimentando un forte senso di preoccupazione tra i commercianti e i residenti. L'obiettivo principale dei malviventi è stato, nella maggior parte dei casi, lo scasso degli ingressi per puntare direttamente agli incassi lasciati nei registratori di cassa.

Tra gli episodi al centro delle indagini spicca il colpo messo a segno ai danni del Derna Cafè di Rende. I malviventi sono riusciti a penetrare all'interno dell'attività forzando un ingresso laterale e portando via un bottino di circa duemila euro in contanti, a cui si è aggiunta la sottrazione di svariate sigarette elettroniche.

La serie di effrazioni non si è fermata lì. Un'altra nota attività della zona, il Mine Pub, ha registrato un'intrusione simile. A rendere noto l'episodio sono stati gli stessi gestori del locale, che hanno comunicato di aver ricevuto la visita indesiderata dei criminali attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per consolidare il quadro probatorio a carico dei sospettati.