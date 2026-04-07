L’uomo, molto noto in città, era ricoverato da qualche settimana in una struttura sanitaria e le sue condizioni era critiche. Questa mattina la drammatica notizia della scomparsa, seguita da un messaggio di cordoglio da parte dell’intera amministrazione comunale

Si è spento, dopo un breve periodo di ricovero, Giuseppe Alfano, il papà dell’assessore alla Cultura di Scalea, Annalisa Alfano, nonché storica esponente e dirigente provinciale di Italia del Meridione. A comunicarlo è stata l’amministrazione comunale della città di Torre Talao, con un messaggio di cordoglio pubblicato sulle pagine social: «L’Amministrazione Comunale di Scalea - si legge - esprime profondo cordoglio e sincera vicinanza all’Assessore Comunale di Scalea Annalisa Alfano per la dolorosa perdita del caro Papà. In questo momento di grande tristezza, giungano all’intera famiglia le più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutta la comunità cittadina».

Un grande dolore

L’assessore Annalisa Alfano era legatissima al suo papà, che gli amici chiamavano affettuosamente Peppe, e lo scorso 10 marzo aveva informato i suoi concittadini del suo dramma personale: «In queste ore – aveva scritto su Facebook l’assessore Alfano - la mia famiglia sta vivendo un momento molto delicato. Ieri mio padre è stato operato d’urgenza e si trova adesso in terapia intensiva.

Sono tantissimi i messaggi di affetto e di vicinanza che stiamo ricevendo: grazie, davvero, di cuore. Sono ore di attesa, di speranza e di preghiera, con il desiderio che possa superare questa prova. Grazie per il sostegno, la comprensione e per l’affetto che ci state dimostrando. Un grande abbraccio».

Ma questa mattina, purtroppo, le speranze si sono interrotte con l’arrivo della drammatica notizia: il suo adorato papà non c’è più.