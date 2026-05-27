Alla presenza del Referente per il Sud (Ing. Manuel Melandri) e con l'avallo del Coordinamento Nazionale dell'Associazione SCHIERARSI, lo scorso 22 maggio è stata fondata la Piazza Schierarsi di Cosenza. Il gruppo di Soci Fondatori della Piazza sono l'avv. Giancarlo Greco, l'avv. Luigi Natalizia, l'ing. Giovanni Redente (socio presentatore), l'avv. Luciano Tocci e la dott.ssa Rosanna Trombino, in ordine alfabetico; questi ultimi hanno preso la parola anche per esprimere sinceri sentimenti di gratitudine per la fiducia riposta nelle loro persone dai vertici dell'Associazione Culturale che ha come presidente nazionale Luca Di Giuseppe e vice-Presidente nazionale Alessandro di Battista.

Anche la Piazza di Cosenza, come tutte le altre già attive sul territorio nazionale, nasce con l'obiettivo di permettere alle persone ed in particolare ai giovani, di aggregarsi - a livello locale - per condividere e portare avanti idee e proposte concrete per i territori ed evidenziare (al fine di rimuoverli) gli ostacoli, di ogni ordine e grado, che si frappongono tra i diritti dei Cittadini e la loro pratica applicazione.

A brevissimo, saranno resi noti i prossimi appuntamenti locali, nel corso dei quali si potranno incontrare i Fondatori della Piazza di Cosenza ed anche i Referenti nazionali, per avviare - anche nell'area urbana cosentina - le necessarie interlocuzioni tese alla individuazione di un percorso comune di autentico e concreto civismo.