Il numero, gestito da Azienda Zero e attivo 24 ore su 24, sarà dedicato alle richieste di assistenza sanitaria non urgente. L'obiettivo è alleggerire i Pronto soccorso e indirizzare i cittadini verso i servizi territoriali
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Sarà presentato domani, 28 luglio, alle ore 12, nella sede della Centrale Operativa 118 di Cosenza, in via degli Stadi, il nuovo Numero Europeo Armonizzato 116117, il servizio dedicato alle richieste di assistenza sanitaria non urgente che entrerà in funzione anche in Calabria.
All'incontro parteciperanno il direttore generale di Azienda Zero, Gandolfo Miserendino, il direttore amministrativo Dario Padrone, il direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Annunziata" di Cosenza, Vitaliano De Salazar, e il direttore generale del Dipartimento Salute della Regione Calabria, Ernesto Esposito.
Gestito da Azienda Zero e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il 116117 diventerà il nuovo punto di riferimento per i cittadini che necessitano di informazioni, orientamento e assistenza per bisogni sanitari non urgenti.
Il servizio nasce con l'obiettivo di facilitare l'accesso alla rete dell'assistenza territoriale, offrire risposte più appropriate alle richieste dei cittadini e contribuire a ridurre gli accessi impropri ai Pronto soccorso, oltre alle chiamate non pertinenti ai numeri dell'emergenza-urgenza.