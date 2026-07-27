I consiglieri che sostengono il sindaco difendono l'operato di Palazzo dei Bruzi e respingono le critiche della deputata della Lega, rivendicando risanamento finanziario, concorsi, rigenerazione urbana e rilancio del centro storico

Nuova replica della maggioranza consiliare alle dichiarazioni della deputata della Lega Simona Loizzo. In una nota congiunta, i capigruppo di maggioranza Mimmo Frammartino, Ivan Commodaro, Francesco Graziadio, Francesco Turco, Andrea Golluscio, Daniela Puzzo e Francesco Gigliotti respingono le accuse rivolte all'amministrazione comunale e rivendicano i risultati ottenuti durante il mandato del sindaco Franz Caruso.

Secondo gli esponenti della maggioranza, le dichiarazioni della parlamentare rappresentano «l'ennesima conferma di una politica che cambia linguaggio e alleanze con la stessa rapidità con cui mutano le convenienze del momento».

I consiglieri criticano inoltre l'invito lanciato da Loizzo al centrodestra ad aprire un confronto con esponenti del centrosinistra, sostenendo che si tratti di un'operazione dettata da logiche elettorali più che da una visione per la città.

Nel documento viene affrontato anche il tema dell'Alta Velocità ferroviaria. I capigruppo ricordano come Loizzo avesse in passato annunciato l'imminente arrivo dell'opera in Calabria e sottolineano che, a loro giudizio, gli sviluppi successivi e le recenti prese di posizione del presidente della Regione Roberto Occhiuto confermerebbero invece la fondatezza delle preoccupazioni espresse negli anni dal sindaco Franz Caruso sul rischio di penalizzazione del territorio cosentino.

La maggioranza difende poi il lavoro svolto dall'amministrazione comunale, ricordando che il Comune, all'inizio del mandato, si trovava in condizioni di dissesto finanziario e con una macchina amministrativa fortemente indebolita. Tra i risultati rivendicati vengono indicati il percorso di risanamento dei conti pubblici, il rafforzamento dell'organico attraverso nuovi concorsi, gli interventi di rigenerazione urbana nel centro storico e nei quartieri cittadini e il recupero di edifici monumentali e spazi pubblici.

Particolare rilievo viene attribuito anche all'insediamento di corsi universitari nel complesso di San Domenico, con l'attivazione dei corsi di Infermieristica e Fisioterapia, iniziativa che, secondo i firmatari della nota, ha riportato centinaia di studenti nel centro storico contribuendo alla sua rivitalizzazione economica, culturale e sociale.

«Franz Caruso continuerà a fare ciò che ha sempre fatto: amministrare. Lo ha fatto e continuerà a farlo con serietà, trasparenza e determinazione, lasciando che siano i risultati a parlare», affermano i capigruppo.

La nota si conclude con un nuovo affondo nei confronti della deputata leghista: «La differenza tra noi e l'onorevole Loizzo è tutta qui: noi mettiamo al centro la città e i suoi cittadini; lei continua a mettere al centro la propaganda. E la propaganda, prima o poi, viene sempre smentita dalla forza dei fatti».