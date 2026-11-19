Tre giorni di incontri con amministratori, imprese, associazioni e partner accademici per analizzare gli effetti del progetto. Gli esiti ufficiali saranno pubblicati nei prossimi mesi dal Ministero della Cultura

Si è conclusa mercoledì 18 novembre la visita a Cerisano del gruppo di ricerca incaricato dal Ministero della Cultura di valutare gli effetti del bando Pnrr “Attrattività dei Borghi”. Per tre giorni, dal 16 al 18 novembre, il team della cooperativa ContAree ha incontrato amministratori, imprese e associazioni coinvolti nel progetto “Cerisano Factory”.

Il Comune delle Serre Cosentine è tra i dieci centri italiani selezionati per l’approfondimento sul campo, dedicato agli interventi finanziati nell’ambito della Missione 1, Componente 3 del Pnrr, “Turismo e Cultura 4.0”. La conclusione degli incontri non coincide con la pubblicazione dei risultati: gli esiti ufficiali della valutazione restano riservati e saranno resi noti dal Ministero nei prossimi mesi.

Il lavoro è iniziato con i referenti dell’animazione territoriale e le realtà della società civile, tra cui Pro Loco, Rete Cinema Calabria e Asprom. Il confronto si è poi spostato sui beneficiari dei contributi, dalle strutture ricettive alle attività artigianali e commerciali, per ricostruire come siano state utilizzate le risorse e quali ricadute abbiano avuto sul territorio.

La seconda giornata ha riguardato la gestione del progetto e il contributo dei partner istituzionali e scientifici. I valutatori hanno incontrato il sindaco Lucio Di Gioia e il responsabile unico del progetto Antonio Alfieri, approfondendo gli aspetti organizzativi e il coordinamento degli interventi.

Sono stati coinvolti anche l’Università della Calabria, con il Dipartimento di Studi Umanistici e la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, l’Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo (Icsaic) e il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio”.

La fase conclusiva ha compreso il confronto con la cooperativa Strade di Casa e con Sergio Gimigliano dell’associazione Gaia, completando la raccolta delle testimonianze dei soggetti coinvolti.