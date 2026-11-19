L'ex Sambenedettese, sempre presente e mai sostituito nelle prime 14 giornate, salterà il derby di Crotone per squalifica. Con Clemente ancora indisponibile, Cogoni è il principale candidato per completare il terzetto difensivo

Una certezza in meno proprio nel momento in cui il Cosenza sembra aver trovato finalmente i suoi equilibri. Federico Coppitelli dovrà rinunciare ad Alessandro Dalmazzi per il derby di sabato pomeriggio contro il Crotone. Il difensore, ammonito nella vittoria per 2-1 sulla Casertana, ha raggiunto la quinta sanzione stagionale ed è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Un'assenza pesante, non soltanto per il rendimento del calciatore, ma anche per le difficoltà numeriche che il tecnico rossoblù dovrà affrontare.

Sempre in campo

Il dato che racconta meglio l'importanza di Dalmazzi nello scacchiere del Cosenza riguarda il suo minutaggio. L'ex Sambenedettese è stato un autentico insostituibile: quattordici presenze da titolare in altrettante giornate e nessuna sostituzione. In pratica, 1260 minuti regolamentari trascorsi sul terreno di gioco, senza considerare i recuperi. Un primato all'interno della rosa rossoblù che testimonia la centralità del difensore nelle scelte di Coppitelli. Anche nei momenti più complicati della stagione, quando il tecnico ha cercato di modificare uomini e assetto per trovare nuove soluzioni, Dalmazzi è rimasto un punto fermo della retroguardia. Una continuità che si interromperà proprio in occasione di uno degli appuntamenti più delicati del campionato. Al di là della solidità difensiva, Dalmazzi ha saputo offrire anche un contributo in fase offensiva, trovando due reti nelle prime quattordici giornate. Particolarmente pesante quella realizzata contro l'Inter Under 23, decisiva per il successo dei lupi.

Clemente ancora fuori, spazio a Cogoni?

Il vero problema per Coppitelli riguarda però le alternative a disposizione. La contemporanea indisponibilità di Gianluca Clemente, fermo per un problema muscolare accusato proprio nella sfida contro l'Inter Under 23, riduce ulteriormente il numero delle soluzioni difensive. Se il tecnico vorrà confermare il sistema con tre centrali, che nelle ultime settimane ha contribuito a dare maggiore equilibrio alla squadra, l'ipotesi più naturale porta ad Andrea Cogoni. Il difensore, finora utilizzato con il contagocce, potrebbe così ritrovarsi davanti a un'occasione importante. Le sue sei presenze stagionali sono state caratterizzate soprattutto da spezzoni di partita, senza riuscire a ritagliarsi uno spazio significativo nelle gerarchie dell'allenatore. Nelle ultime giornate, tuttavia, Cogoni è stato chiamato in causa con maggiore frequenza, entrando anche contro Inter Under 23, Monopoli e Casertana. Segnali di un progressivo coinvolgimento che potrebbero trovare uno sbocco proprio nel derby dello Scida.