L’uomo, connazionale della vittima, è stato fermato dagli agenti del commissariato di Polizia nella stessa zona in cui due giorni fa si era consumata l’aggressione mortale

È stato individuato e fermato il presunto autore dell’omicidio avvenuto nelle ultime ore nella zona costiera di Seggio a Rossano. Gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano Rossano sono risaliti rapidamente al sospettato, rintracciato nella stessa area dove si è consumato il delitto.

L’uomo, un connazionale della vittima, si trova attualmente negli uffici del Commissariato di viale della Repubblica in posizione di fermo. Gli inquirenti stanno ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti e il movente dell’aggressione.

Come già noto, la vittima - Mansif Youness, trentenne - è stata raggiunta da sette coltellate, riportando ferite gravissime. Soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo il ricovero in pronto soccorso. Sui dettagli dell’inchiesta e sull’identità del fermato si saprà di più nelle prossime ore, mentre proseguono gli accertamenti della Polizia di Stato sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria.