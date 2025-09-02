Una nuova indagine, stavolta della Procura della Corte dei Conti per danno erariale. Il tutto parte dall’altra indagine, quella della Procura del Tribunale di Cosenza, sui dipendenti dell’Azienda ospedaliera di Cosenza ha avuto origine alla fine del 2023, quando l’allora commissario straordinario Vitaliano De Salazar, notando gravi anomalie nelle buste paga di alcuni dipendenti, ha deciso di presentare un esposto.

A maggio scrivemmo che i dipendenti dell’ospedale Annunziata, che si professano innocenti, rischiano il processo per truffa aggravata. Nel mirino della procura, coordinata dal procuratore capo Vincenzo Capomolla, infatti, sono finite le prestazioni lavorative – nello specifico turni festivi e straordinari notturni – regolarmente retribuite ma, secondo i detective della Guardia di Finanza di Cosenza, mai effettivamente svolte.

L’indebita percezione di somme di denaro da parte del personale dell’Azienda ospedaliera si sarebbe verificata tra il 2020 e il 2023. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza, sono state svolte dal pubblico ministero Antonio Bruno Tridico, il quale ha invocato il rinvio a giudizio. Nel collegio difensivo figurano gli avvocati Nicola Rendace, Francesco Clausi, Giovanni Maria Cirio, Rossana Cribari, Alessandra La Valle, Rossana Bozzarello, Giuseppe Bruno, Franz Caruso e Antonio Sanvito.