Il 31 gennaio al PTP va in scena la rilettura del mito firmata Sei Sorelle: Cassandra torna donna reale, tra destino, memoria e ferite del presente
PHOTO
“Cassandra, l’amaro dono” arriva al PTP di Tarsia il 31 gennaio con una messa in scena che si annuncia profondamente contemporanea. Lo spettacolo, produzione Le Sei Sorelle, è scritto e interpretato da Stefania De Cola, che riporta Cassandra al centro del mito liberandola dalla condanna iconografica a cui la narrazione classica l’aveva relegata: non più figura marginale, non più voce che grida nel vuoto, ma presenza viva, lucida, ferita e lucidamente consapevole del proprio destino.
«Cassandra è certamente fra le figure più note della guerra di Troia - ci racconta - ma nonostante questo resta inafferrabile. Figlia del re Priamo, ha ricevuto da Apollo il dono di predire il futuro; a seguito di un suo rifiuto, però, il dio decise di punirla: nessuno le avrebbe mai creduto. Questa condanna la costringe a una vita solitaria e noi ci siamo interessati proprio alla sua marginalità, condizione dolorosa ma allo stesso tempo posizione privilegiata per osservare un ambiente e scorgere ciò che agli altri resta nascosto».
De Cola spoglia Cassandra dagli orpelli tragici più prevedibili e la riconduce alla radice della sua condanna: il sapere che non salva, la parola che non muta gli eventi, la solitudine della premonizione. In scena non c’è una sacerdotessa distante, ma una donna che pensa, si interroga, rievoca e resiste. La sua voce attraversa Omero, Eschilo, Euripide e Virgilio, ma ne esce autonoma, ricostruita, reinventata.
«Rileggendo Omero, Eschilo, Euripide, Virgilio, abbiamo l’impressione di trovarci di fronte sempre a una donna diversa, cosa che non accade per la maggior parte dei personaggi dello stesso ciclo, per i quali — pur con differenze — è possibile individuare caratteristiche stabili e riconosciute. In questo lavoro, il nostro immaginario ha provato a delineare una Cassandra in carne e ossa che si muove solitaria in un contesto familiare e sociale. Ripercorrendo una strada lunga millenni, ci siamo serviti del mito per riflettere sul nostro tempo».
Lo spettacolo procede per visioni e fratture narrative che si intrecciano al presente. Non c’è solo il mito, c’è ciò che il mito oggi illumina: il rifiuto dell’ascolto, la violenza simbolica, l’isolamento di chi vede e non viene creduto, la fragilità di una verità scomoda. Cassandra diventa una figura attraverso cui parlare del nostro tempo — delle sue ansie, dei suoi collassi emotivi, della sua incapacità di leggere i segni prima del disastro.
La regia insiste su un linguaggio essenziale, quasi ascetico, che affida alla voce e al corpo dell’attrice la forza evocativa dell’intero universo narrativo. La scena si apre così a un viaggio attraverso epoche e rovine: Troia, il destino, le guerre, ma anche le nostre crepe moderne.
«Lo spettacolo è prodotto dall’Associazione Culturale Le Sei Sorelle, che ringrazio molto, soprattutto Francesca Marchese, che è stata una grande sostenitrice di questo progetto».