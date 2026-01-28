I fenomeni, comunque intermittenti e alternati a schiarite, potranno sconfinare dal Tirreno fin verso le aree interne e localmente anche su quelle ioniche

Dopo una breve tregua dal maltempo nella giornata di ieri, ecco che una nuova perturbazione è attesa già nella giornata di oggi. La porta atlantica infatti è ormai “aperta” e un treno di perturbazioni raggiungerà la Calabria specie Tirrenica per tutta la settimana. Di seguito cosa indica il meteo Cosenza.

Meteo Cosenza, atteso un peggioramento

Intanto durante la giornata odierna è atteso un generale peggioramento già dal mattino lungo le aree costiere del territorio con piogge sparse che potranno sconfinare fin verso le aree interne e localmente anche su quelle ioniche. I fenomeni saranno comunque intermittenti e alternati a breve schiarite. In serata si avranno schiarite lungo i versanti Jonici e interni mentre non sono da escludere ancora locali piovaschi o temporali sui litorali Tirrenici.

Le temperature rimarranno stazionarie ovunque sia nei valori minimi che nei valori massimi, mentre assisteremo ad un generale rinforzo dei venti dai quadranti occidentali con raffiche localmente moderate o forti specie lungo le aree ioniche soggette ai venti di caduta. Continuate a seguire il meteo Cosenza per ulteriori novità.