Il percorso del fondatore del Centro di Aggregazione Culturale, che dopo numerose esperienze artistiche e professionali ha trovato a Ragusa il luogo ideale per realizzare una straordinaria esperienza di aggregazione attraverso l'arte

Dalla Calabria a Roma, attraversando esperienze artistiche, teatrali e culturali in Italia e all'estero, fino ad approdare a Ragusa, dove ha realizzato una delle sue più importanti esperienze di promozione culturale. Il percorso di Amedeo Fusco, originario di Scala Coeli, in provincia di Cosenza, trova oggi una delle sue espressioni più significative nel raggiungimento di cento mostre in dieci anni, tutte nella stessa sede, attraverso il Centro di Aggregazione Culturale da lui fondato e diretto.

Attore, narratore e promotore culturale, Fusco ha attraversato negli anni numerosi ambiti artistici, dando vita a progetti, festival, spettacoli e iniziative che lo hanno portato a confrontarsi con realtà culturali differenti, anche a livello internazionale. Un percorso articolato che, approdato a Ragusa, ha trovato una nuova dimensione: quella dell'aggregazione attraverso l'arte.

È proprio questa, del resto, una delle capacità che maggiormente caratterizzano il suo lavoro: mettere insieme le persone, creare occasioni di incontro e costruire relazioni attraverso la cultura.

Nel 2016 nasce il Centro di Aggregazione Culturale, realtà che fa capo all'Associazione di Cultura Europea. Da allora, grazie all'impegno di Fusco e alla partecipazione di artisti, collaboratori e appassionati, il Centro ha organizzato cento mostre nella sede di via Mario Leggio 174, coinvolgendo oltre 300 artisti provenienti da tutto il mondo.

Un risultato che rappresenta un primato di particolare rilevanza: secondo le verifiche effettuate, il Centro di Aggregazione Culturale è l'unica associazione ad aver raggiunto cento esposizioni artistiche nella stessa sede nell'arco di dieci anni, dal 2016 al 2026.

«Dopo aver vissuto tante esperienze e attraversato tanti mondi artistici, a Ragusa ho trovato la possibilità di realizzare qualcosa che sento profondamente mio: aggregare le persone attraverso la cultura», racconta Amedeo Fusco. «Il Centro è diventato una casa per tanti artisti, un luogo dove incontrarsi, confrontarsi, esprimersi e condividere. Questo centesimo appuntamento è il risultato di un percorso collettivo, nel quale ogni artista ha lasciato una parte di sé».

Il traguardo assume un significato ancora più importante se letto nel rapporto con la città. In dieci anni, infatti, il Centro ha contribuito a rendere Ragusa un punto di riferimento per artisti italiani e internazionali, animando il centro storico e costruendo una rete di relazioni che ha portato la città a dialogare con realtà culturali di tutto il mondo.

Un risultato del quale Ragusa può andare particolarmente fiera. Il primato raggiunto dal Centro di Aggregazione Culturale non rappresenta soltanto un importante traguardo associativo, ma anche una significativa testimonianza della vitalità culturale della città, della sua capacità di accogliere esperienze internazionali e di trasformare l'arte in uno strumento di partecipazione e valorizzazione del territorio.

La mostra collettiva celebrativa numero 100 sarà inaugurata sabato 14 novembre alle ore 19 e resterà aperta fino al 26 novembre.

Un appuntamento che celebra non soltanto una straordinaria esperienza associativa, ma anche il percorso di un uomo che, partito dalla Calabria e dopo aver attraversato numerose esperienze artistiche, ha trovato a Ragusa il terreno ideale per dare forma a una delle sue vocazioni più profonde: creare comunità attraverso l'arte e la cultura.