Prenderà il via venerdì 20 novembre 2026, alle 18, a Cosenza, la nuova edizione di “Genitore più”, il percorso di sostegno psicologico alle famiglie promosso dalla Fondazione Le Idee di Chicco insieme all’associazione Genitori Impreparati.

Il programma comprende dodici incontri fino a maggio 2027, tutti nella sede di via Don Gaetano Mauro 1, condotti dalla dottoressa Mariangela Martirani. Al centro del confronto ci saranno le trasformazioni legate alla crescita dei figli, le difficoltà educative e la comunicazione all’interno della famiglia.

Il percorso e il calendario degli incontri

L’iniziativa riprende l’esperienza della precedente edizione e propone uno spazio di gruppo nel quale condividere dubbi e vissuti legati alla genitorialità. L’obiettivo indicato dagli organizzatori è sostenere i genitori attraverso l’ascolto, il confronto e l’accompagnamento professionale.

Gli appuntamenti si terranno sempre alle 18, secondo questo calendario:

Novembre 2026: venerdì 20.

Dicembre 2026: venerdì 18.

Gennaio 2027: venerdì 15 e venerdì 29.

Febbraio 2027: venerdì 12 e venerdì 19.

Marzo 2027: martedì 9 e venerdì 19.

Aprile 2027: venerdì 9 e venerdì 23.

Maggio 2027: venerdì 14 e venerdì 28.

La Fondazione e l’associazione invitano famiglie, scuole e realtà del territorio a contribuire alla diffusione del percorso.

Il Centro di ascolto gratuito della Fondazione

“Genitore più” rientra nelle attività della Fondazione Le Idee di Chicco, ente del Terzo Settore nato a Cosenza in memoria di Francesco Occhiuto, giovane psicologo e ricercatore scomparso prematuramente.

Tra i servizi rivolti ai cittadini figura il Centro di ascolto e orientamento psicologico, gratuito e operativo nella stessa sede di via Don Gaetano Mauro 1, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Il Centro si rivolge alle persone che attraversano momenti di fragilità psicologica e ai loro familiari. Offre un primo sostegno, il confronto con professionisti qualificati e l’orientamento verso eventuali percorsi di assistenza.

La finalità è accompagnare chi avverte una difficoltà e ha bisogno di informazioni per individuare a chi rivolgersi.

Il progetto di ricerca con Unical e CNR

Accanto ai servizi di ascolto, la Fondazione porta avanti il progetto del Centro di ricerca sulle neuroscienze avanzate dedicato a Francesco Occhiuto.

Secondo quanto riportato nella presentazione delle attività, il 2 dicembre 2025, al Senato della Repubblica, è stata sottoscritta una convenzione tra la Fondazione, l’Università della Calabria e il Consiglio Nazionale delle Ricerche per la sua realizzazione.

Il progetto, sostenuto da un primo finanziamento pubblico di due milioni di euro, punta a sviluppare nel Mezzogiorno un polo dedicato allo studio del cervello, dei disturbi neurologici e psichiatrici e delle tecnologie per la ricerca e la diagnosi. Tra gli obiettivi figurano il rafforzamento delle competenze scientifiche del territorio e l’avvio di collaborazioni internazionali.

Le attività di sensibilizzazione

La Fondazione promuove inoltre iniziative educative e campagne sulla salute mentale, rivolte soprattutto a giovani, famiglie e comunità locali.

Attraverso collaborazioni con scuole, associazioni, professionisti e istituzioni, intende favorire la conoscenza del disagio psicologico e contrastare i pregiudizi che possono ostacolare la richiesta di aiuto. Il nuovo ciclo di “Genitore più” si inserisce in questo percorso, concentrandosi sui bisogni delle famiglie e sulle relazioni tra genitori e figli.